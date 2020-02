Импичмент провалился: Дональд Трамп остается на посту президента США

Источник материала: Tut.by

Сенат США проголосовал против отстранения Дональда Трампа от должности президента. С Трампа сняты обвинения в злоупотреблении властью и в препятствовании работе конгресса.

Голосование проходило в два этапа. Как сообщает CNN , сначала сенаторы проголосовали за то, чтобы признать президента Трампа невиновным по первой статье импичмента — злоупотребления властью. Голоса разделились 52 на 48. Единственным республиканцем, который проголосовал против Трампа, стал сенатор Митт Ромни.

Он стал первым сенатором в истории США, который голосовал против президента, который представляет ту же партию.

По второй статье импичмента — препятствование работе конгресса — 53 сенатора из 100 посчитали, что Трамп не виновен.

По крайней мере 67 сенаторов должны были голосовать против Трампа, чтобы импичмент состоялся. Напомним, у республиканцев в верхней палате конгресса большинство, и потому, как указывали эксперты, вероятность импичмента была очень маловероятна.

Сам Трамп назвал импичмент «самоубийством Демократической партии» и «охотой на ведьм». Он заявлял, что этот процесс — попытка демократов посчитаться за поражение Хиллари Клинтон на президентских выборах 2016 года.

Палата представителей конгресса США начала процедуру импичмента Трампа 25 сентября. Поводом стал его телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским: члены Демократической партии хотели доказать, что глава США давил на украинского коллегу, чтобы тот стимулировал расследование коррупционного дела против сына Джо Байдена. В то же время Байдена считают самым перспективным оппонентом Трампа на выборах в 2020 году.

После голосования по импичменту Трамп написал у себя в Twitter, что намерен выступить с публичным заявлением.