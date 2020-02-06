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Импичмент провалился: Дональд Трамп остается на посту президента США
06.02.2020 00:37 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сенат США проголосовал против отстранения Дональда Трампа от должности президента. С Трампа сняты обвинения в злоупотреблении властью и в препятствовании работе конгресса.
Голосование проходило в два этапа. Как
Он стал первым сенатором в истории США, который голосовал против президента, который представляет ту же партию.
По второй статье импичмента — препятствование работе конгресса — 53 сенатора из 100 посчитали, что Трамп не виновен.
По крайней мере 67 сенаторов должны были голосовать против Трампа, чтобы импичмент состоялся. Напомним, у республиканцев в верхней палате конгресса большинство, и потому, как указывали эксперты, вероятность импичмента была очень маловероятна.
Сам Трамп
Палата представителей конгресса США
После голосования по импичменту Трамп написал у себя в Twitter, что намерен выступить с публичным заявлением.
Трамп стал третьим президентом США после Эндрю Джонсона и Билла Клинтона, за импичмент которого проголосовала палата представителей. И так же как и в случае Джонсона в 1868 году, и в случае Клинтона в 1998 году Трамп сохранил свой пост.
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С Трампа сняты обвинения в злоупотреблении властью и в препятствовании работе Конгресса.
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