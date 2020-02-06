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Импичмент провалился: Дональд Трамп остается на посту президента США

06.02.2020 00:37 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сенат США проголосовал против отстранения Дональда Трампа от должности президента. С Трампа сняты обвинения в злоупотреблении властью и в препятствовании работе конгресса.


Фото: Reuters

Голосование проходило в два этапа. Как сообщает CNN, сначала сенаторы проголосовали за то, чтобы признать президента Трампа невиновным по первой статье импичмента — злоупотребления властью. Голоса разделились 52 на 48. Единственным республиканцем, который проголосовал против Трампа, стал сенатор Митт Ромни.

Он стал первым сенатором в истории США, который голосовал против президента, который представляет ту же партию.

По второй статье импичмента — препятствование работе конгресса — 53 сенатора из 100 посчитали, что Трамп не виновен.


Фото: Reuters

По крайней мере 67 сенаторов должны были голосовать против Трампа, чтобы импичмент состоялся. Напомним, у республиканцев в верхней палате конгресса большинство, и потому, как указывали эксперты, вероятность импичмента была очень маловероятна.

Сам Трамп назвал импичмент «самоубийством Демократической партии» и «охотой на ведьм». Он заявлял, что этот процесс — попытка демократов посчитаться за поражение Хиллари Клинтон на президентских выборах 2016 года.

Палата представителей конгресса США начала процедуру импичмента Трампа 25 сентября. Поводом стал его телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским: члены Демократической партии хотели доказать, что глава США давил на украинского коллегу, чтобы тот стимулировал расследование коррупционного дела против сына Джо Байдена. В то же время Байдена считают самым перспективным оппонентом Трампа на выборах в 2020 году.

После голосования по импичменту Трамп написал у себя в Twitter, что намерен выступить с публичным заявлением.

Трамп стал третьим президентом США после Эндрю Джонсона и Билла Клинтона, за импичмент которого проголосовала палата представителей. И так же как и в случае Джонсона в 1868 году, и в случае Клинтона в 1998 году Трамп сохранил свой пост.

 
 
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С Трампа сняты обвинения в злоупотреблении властью и в препятствовании работе Конгресса.
 
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