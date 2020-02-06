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СБУ пришла с обысками на принадлежащий Коломойскому телеканал из-за записей прослушки правительства

06.02.2020 00:08 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыск в здании принадлежащего миллиардеру Игорю Коломойскому телеканала «1+1», сообщает УНИАН со ссылкой на руководителя департамента журналистских расследований «1+1 Медиа» Максима Шиленко. По данным агентства, в офисе, где проходит обыск, работают журналисты проектов «Гроші» и «Секретні матеріали».


Фото: ssu.gov.ua

«РБК-Украина» со ссылкой на сотрудников телеканала передает, что обыски связаны с делом о прослушке премьер-министра Алексея Гончарука. В частности, СБУ подозревает, что именно работающий на «1+1» Евгений Куксин выложил скандальные записи в интернет.

Правоохранители также пришли с обысками в квартиры журналистов программы «Секретні матеріали».

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов позже подтвердил, что обыски связаны с делом о прослушке.

«Ни о каком давлении на журналистов телеканала „1+1“ или притеснении свободы слова в Украине в данной ситуации речь не идет. И идти не может в принципе. Мы говорим о беспристрастном и всестороннем расследовании уголовного дела относительно незаконного прослушивания главы правительства», — цитирует Баканова РБК-Украина.

Также глава СБУ отметил, что соответствующие следственные действия по этому делу проводились в отношении министров, представителей государственной власти. Отдельные чиновники, по его словам, согласились пройти проверку на детекторе лжи и все без исключения отнеслись к этой ситуации с пониманием.

Скандальные записи и прошение об отставке

Аудиозаписи якобы закрытого совещания премьер-министра страны Алексея Гончарука с представителями Кабинета министров и руководством Национального банка, где он назвал себя и главу государства «профанами» в экономике, украинские СМИ опубликовали 16 января.

РБК со ссылкой на близкие к украинским властям источники предполагало, что к сливу информации могут быть причастны представители украинского олигарха Игоря Коломойского, который имеет интересы в реальном секторе экономики Украины и был недоволен своим влиянием на правительство при нынешнем премьере.

Спустя сутки премьер-министр написал заявление об отставке, однако Зеленский ее не принял.

Президент Украины также потребовал от правоохранительных органов установить причастных к записи разговоров и наработать необходимые меры, чтобы исключить подобные инциденты в будущем.

 
 
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В частности, СБУ подозревает, что именно работающий на «1+1» Евгений Куксин выложил скандальные записи в интернет.
 
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