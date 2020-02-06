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СБУ пришла с обысками на принадлежащий Коломойскому телеканал из-за записей прослушки правительства
06.02.2020 00:08 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыск в здании принадлежащего миллиардеру Игорю Коломойскому телеканала «1+1»,
«РБК-Украина» со ссылкой на сотрудников телеканала передает, что обыски связаны с делом о прослушке премьер-министра Алексея Гончарука. В частности, СБУ подозревает, что именно работающий на «1+1» Евгений Куксин выложил скандальные записи в интернет.
Правоохранители также пришли с обысками в квартиры журналистов программы «Секретні матеріали».
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов позже подтвердил, что обыски связаны с делом о прослушке.
«Ни о каком давлении на журналистов телеканала „1+1“ или притеснении свободы слова в Украине в данной ситуации речь не идет. И идти не может в принципе. Мы говорим о беспристрастном и всестороннем расследовании уголовного дела относительно незаконного прослушивания главы правительства», —
Также глава СБУ отметил, что соответствующие следственные действия по этому делу проводились в отношении министров, представителей государственной власти. Отдельные чиновники, по его словам, согласились пройти проверку на детекторе лжи и все без исключения отнеслись к этой ситуации с пониманием.
Скандальные записи и прошение об отставке
РБК со ссылкой на близкие к украинским властям источники
Спустя сутки премьер-министр
Президент Украины также
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В частности, СБУ подозревает, что именно работающий на «1+1» Евгений Куксин выложил скандальные записи в интернет.
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