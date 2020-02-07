Минобороны РФ: при авиаударе Израиля по Дамаску под огонь мог попасть самолет со 172 пассажирами

Источник материала: Tut.by

Из-за удара истребителей Израиля 6 февраля по пригородам Дамаска под огонь систем ПВО Сирии мог попасть пассажирский лайнер Airbus-320 со 172 пассажирами на борту, самолет удалось увести из зоны поражения и посадить на российской авиабазе «Хмеймим». Об этом заявил журналистам в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.



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По его словам, в момент атаки израильских истребителей в районе аэропорта Дамаск заходил на посадку пассажирский лайнер Airbus-320 со 172 пассажирами на борту, выполнявший рейс Тегеран-Дамаск. Пассажирский самолет едва не оказался «в зоне смертельного зенитного ракетно-артиллерийского огня», добавил Конашенков. «Лишь благодаря оперативным действиям диспетчеров аэропорта Дамаск и эффективной работе автоматизированной системы управления воздушным движением удалось увести пассажирский Airbus-320 из зоны поражения сирийской ПВО и благополучно посадить его на ближайший запасной аэродром — на российской авиабазе «Хмеймим», — подчеркнул генерал.

Он отметил, что «проведение израильским генштабом боевых операций в воздухе с использованием для прикрытия или блокирования ответных действий сирийских сил ПВО гражданских самолетов с пассажирами становится характерной чертой израильских ВВС».