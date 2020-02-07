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Пентагон обвинил Россию и Китай в переписывании мирового порядка
07.02.2020 06:40 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министр обороны США Марк Эспер обвинил Россию и Китай в попытках «переписать мировой порядок» и назвал их «ревизионистскими государствами». Об этом он заявил во время
По словам министра «обе страны нарушают суверенитет соседних стран» для того, чтобы получить стратегические преимущества. Россия, по словам Эспера, использует «гибридные тактики ведения войны» для расширения своего регионального влияния, а также проводит кибероперации.
Китай же, отметил министр обороны США, продолжает совершать кражи интеллектуальной собственности, а также пытается контролировать экономические решения и вопросы безопасности других стран с помощью инициативы «Один пояс — один путь».
В сентябре Эспер уже
Москва также неоднократно обвиняла Вашингтон в стремлении к гегемонии и доминированию, этот взгляд разделяют и на Западе: в июне 2017 года бывший госсекретарь Генри Киссинджер во время встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым заявил, что США хотят «установить доминирующие позиции в мире», а Россия отстаивает свои интересы. Бывший президент СССР Михаил Горбачев в декабре 2019 года заявил, что считает, что Вашингтон стремится установить одностороннее военное превосходство, выходя из договоров о безопасности наподобие ДРСМД.
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Министр обороны США заявил, что Россия и Китай нарушают суверенитет соседних государств ради того, чтобы получить стратегические преимущества.
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