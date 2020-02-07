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Пентагон обвинил Россию и Китай в переписывании мирового порядка

07.02.2020 06:40 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министр обороны США Марк Эспер обвинил Россию и Китай в попытках «переписать мировой порядок» и назвал их «ревизионистскими государствами». Об этом он заявил во время выступления в Университете имени Джона Хопкинса.


Фото: Reuters

По словам министра «обе страны нарушают суверенитет соседних стран» для того, чтобы получить стратегические преимущества. Россия, по словам Эспера, использует «гибридные тактики ведения войны» для расширения своего регионального влияния, а также проводит кибероперации.

Китай же, отметил министр обороны США, продолжает совершать кражи интеллектуальной собственности, а также пытается контролировать экономические решения и вопросы безопасности других стран с помощью инициативы «Один пояс — один путь».

В сентябре Эспер уже обвинял Россию и Китай в попытках расшатать установленный мировой порядок. «Мы не можем бездействовать, пока авторитарные государства пытаются переделать мировой порядок в плане безопасности под себя, за счет остальных», — отмечал Эспер. Он также подчеркивал необходимость сосредоточиться на конкуренции с Россией и Китаем в области военных разработок, в частности гиперзвукового оружия.

Москва также неоднократно обвиняла Вашингтон в стремлении к гегемонии и доминированию, этот взгляд разделяют и на Западе: в июне 2017 года бывший госсекретарь Генри Киссинджер во время встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым заявил, что США хотят «установить доминирующие позиции в мире», а Россия отстаивает свои интересы. Бывший президент СССР Михаил Горбачев в декабре 2019 года заявил, что считает, что Вашингтон стремится установить одностороннее военное превосходство, выходя из договоров о безопасности наподобие ДРСМД.

 
 
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Министр обороны США заявил, что Россия и Китай нарушают суверенитет соседних государств ради того, чтобы получить стратегические преимущества.
 
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