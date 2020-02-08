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В Казахстане произошла массовая драка между жителями нескольких сел, 8 человек погибло
08.02.2020 10:02 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Жамбылской области Казахстана произошла массовая драка, в которой участвовали около 70 человек. Жертвами беспорядков стали восемь человек, более 40 поcтрадали,
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В Жамбылской области Казахстана произошла массовая драка, в которой участвовали около 70 человек.
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