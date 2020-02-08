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В Казахстане произошла массовая драка между жителями нескольких сел, 8 человек погибло

08.02.2020 10:02 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Жамбылской области Казахстана произошла массовая драка, в которой участвовали около 70 человек. Жертвами беспорядков стали восемь человек, более 40 поcтрадали, сообщает издание Zakon.kz со ссылкой на заявление главы МВД Ерлана Тургумбаева.

По данным полиции, беспорядки произошли на окраине одного из сел Кордайского района. Возникшую массовую драку снимали на камеры, а записи стали выкладывать в сеть. Как отмечают правоохранители, это привело к эскалации конфликта: на место происшествия из соседних населенных пунктов прибыло еще около 300 человек. Столкновения, участники которых применяли в том числе и огнестрельное оружие, начались также в других селах.

По словам Тургумбаева, участники беспорядков оказали сопротивление сотрудникам полиции, отказавшись выполнять их требования.

В МВД утверждают, что сейчас ситуация в Кордайском районе стабилизировалась. По итогам беспорядков были задержаны 47 человек.

 
 
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В Жамбылской области Казахстана произошла массовая драка, в которой участвовали около 70 человек.
 
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