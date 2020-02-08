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В Ухане от коронавируса умерли первые иностранные граждане
08.02.2020 11:06 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Ухане, где произошла вспышка коронавируса, появились первые жертвы среди иностранных граждан. Как сообщает агентство
Число заразившихся новым коронавирусом
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Гибель своих подданных подтвердили посольства США и Японии. Количество жертв нового вируса превысило 700 человек.
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