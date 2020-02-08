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В Ухане от коронавируса умерли первые иностранные граждане

08.02.2020 11:06 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Ухане, где произошла вспышка коронавируса, появились первые жертвы среди иностранных граждан. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на посольство США в Пекине, в городе скончался американский гражданин.


Фото: Reuters



По данным New York Times, речь идет о 60-летней женщине, у которой до заражения были проблемы со здоровьем. Информации о том, когда она была госпитализирована, нет.

В самих США заболевшими считаются 12 человек. Смертельных случаев в Соединенных Штатах не было.

Число заразившихся новым коронавирусом приблизилось к 35 тысячам человек. Число умерших от этого вируса на территории Китая выросло до 722 человек, из них за последние сутки — 86.

 
 
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Гибель своих подданных подтвердили посольства США и Японии. Количество жертв нового вируса превысило 700 человек.
 
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