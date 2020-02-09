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Власти назвали мотивы застрелившего 26 человек тайского военного

09.02.2020 09:58 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча назвал основной мотив военнослужащего, который открыл стрельбу в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда.


Фото: twitter.com/djboych9

Премьер считает, что основным мотивом нападавшего была обида из-за сделки с землей, в результате которой он почувствовал себя обманутым, передает агентство Reuters.

Он также сообщил, что, по уточненным данным, «27 человек, включая стрелка, погибли, 57 получили ранения». Из 57 пострадавших 32 человека до сих пор находятся в больнице, 25 — выписаны.

Ранее сообщалось, что нападавшим cтрелявшим оказался 32-летний военнослужащий армии Таиланда капрал Чакрапант Тхомма. Он застрелил своего командира и двух человек в военном лагере, а затем скрылся, угнав автомобиль. По пути к торговому центру военный обстрелял мирных жителей. Оказавшись внутри ТЦ, злоумышленник вновь открыл огонь, после чего, по некоторым данным, взял 16 человек в заложники.

 
 
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Премьер считает, что основным мотивом нападавшего была обида из-за сделки с землей, в результате которой он почувствовал себя обманутым, передает агентство Reuters.
 
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