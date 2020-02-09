Власти назвали мотивы застрелившего 26 человек тайского военного

Источник материала: Tut.by

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча назвал основной мотив военнослужащего, который открыл стрельбу в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда.



Фото: twitter.com/djboych9

Премьер считает, что основным мотивом нападавшего была обида из-за сделки с землей, в результате которой он почувствовал себя обманутым, передает агентство Reuters .

Он также сообщил, что, по уточненным данным, «27 человек, включая стрелка, погибли, 57 получили ранения». Из 57 пострадавших 32 человека до сих пор находятся в больнице, 25 — выписаны.

Ранее сообщалось, что нападавшим cтрелявшим оказался 32-летний военнослужащий армии Таиланда капрал Чакрапант Тхомма. Он застрелил своего командира и двух человек в военном лагере, а затем скрылся, угнав автомобиль. По пути к торговому центру военный обстрелял мирных жителей. Оказавшись внутри ТЦ, злоумышленник вновь открыл огонь, после чего, по некоторым данным, взял 16 человек в заложники.