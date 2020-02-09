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Валенса назвал требования Польши о репарациях мечтами о «молодых годах»

09.02.2020 09:19 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывший президент Польши Лех Валенса в интервью изданию «Собеседник» прокомментировал слова замглавы МИД Павла Яблонского о праве на репарации от России за нанесенный ущерб во второй Мировой войне.


Лех Валенса. Фото: Reuters

Отвечая на вопрос журналиста о том, что Польша называет послевоенное время «советской оккупацией» и требует репараций от России, Валенса сказал: «Это все равно как я бы стал требовать вернуть мне мои молодые годы. Но они уже прошли».

По его мнению, двум странам необходимо двигаться дальше, чтобы наладить отношения. При этом Валенса отметил, что нынешние польские власти не могут воспринимать ситуацию иначе.

«Мое правительство мне не нравится. Я держусь от него подальше. <…> И то, что они не могут договориться с Россией, мне тоже не нравится», — заявил экс-президент.

В конце января Яблонский заявил, что Польша обладает безусловным правом требовать компенсаций от России за ущерб во время войны и после нее. Также он обвинил Москву в военных преступлениях, уничтожении сотен тысяч человек и оккупации Польши на протяжении десятилетий.

В ответ на слова Яблонского официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила его «не шаромыжничать».

 
 
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В конце января Яблонский заявил, что Польша обладает безусловным правом требовать компенсаций от России за ущерб во время войны и после нее.
 
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