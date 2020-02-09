Китай выделил более 10 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом

Источник материала: Tut.by

Власти Китая решили выделить на борьбу с коронавирусом 71,85 миллиарда юаней (10,26 миллиарда долларов). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Министерства финансов Китая.

Отмечается, что средства будут направлены на то, чтобы граждане могли позволить себе диагностику и лечение. «Средства также будут направлены на то, чтобы усилия каждого региона, направленные на борьбу с вирусом, не имели финансовых ограничений», — отмечается в заявлении ведомства.

О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019 nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса.

По состоянию на 9 февраля количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом нового типа в Китае превысило 37 тысяч, более 800 людей умерли.