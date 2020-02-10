ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Партия Алиева победила на парламентских выборах в Азербайджане

10.02.2020 00:00 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Азербайджане в воскресенье, 9 января, состоялись досрочные парламентские выборы. За 125 депутатских кресел Милли Меджлиса боролись 1560 кандидатов. Согласно данным экзит-полов по итогам голосования, большинство мест получила пропрезидентская партия «Новый Азербайджан», а также другие провластные кандидаты. Как сообщает агентство «Туран», оппозиция может рассчитывать только на одно место.

Опросы на выходе из избирательных участков проводили американский центр Arthur J. Finkelstein & Associates и французское агентство OpinionWay. По подсчетам OpinionWay, «Новый Азербайджан» может рассчитывать на 66 депутатов в новом парламенте. Согласно данным американских аналитиков, правящая партия получит в новом парламенте 69 мест, 41 мандат получают беспартийные кандидаты.

По три места получат партия Гражданской солидарности и партия «Единый Азербайджан». По одному кандидату прошло от партии Демократических реформ, партии «Великое созидание», партии «Народного фронта Единого Азербайджана» и партии «Отечество». Все эти партии также как и «Новый Азербайджан» выступают в поддержку политики президента Ильхама Алиева. В новый состав парламента пройдет большинство депутатов прошлого созыва, выдвинувших свои кандидатуры.

Согласно данным экзит-полов, единственным оппозиционером в новом парламенте может стать кандидат от партии «Республиканская альтернатива» Эркин Гадирли. Также Из оппозиционных сил в выборах участвовали партии Musavat («Равенство») и Umid («Надежда»), а также молодежное гражданское движение Nida («Возглас»). Самая массовая оппозиционная партия «Народный фронт Азербайджана» (ПНФА) выборы бойкотировала.

Представители оппозиции заявили о массовых нарушениях в ходе голосования. На некоторых участках сообщалось о нападениях на журналистов и наблюдателей. «Выборы полностью сфальсифицированы», — заявил журналистам лидер партии «Мусават» Ариф Гаджилы. За выборами наблюдали также 350 наблюдателей ОБСЕ. Ранее ОБСЕ не признала ни одни выборы в Азербайджане свободными и демократическими с момента прихода к власти Ильхама Алиева в 2003 году.

 

Власти Азербайджана решили провести досрочные выборы из-за возрастающего недовольства в обществе, связанного с ухудшением уровня жизни населения, а также отсутствием политических свобод. Кроме того, по мнению экспертов, Ильхам Алиев проводит ротацию чиновников, желая добиться полного контроля и лояльности во всех ветвях власти.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти Азербайджана решили провести досрочные выборы из-за возрастающего недовольства в обществе, связанного с ухудшением уровня жизни населения, а также...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Курс биткоина впервые с октября превысил 10 тысяч долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

Свежие газеты

09.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край

Архив (Новости Мира)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика