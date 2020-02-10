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Лавров заявил, что Россия будет не против вновь обменяться с Украиной послами

10.02.2020 00:32 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Дипломатические отношения с Украиной оказались свернуты по вине Киева, и Россия не будет против, если там решатся на возвращение послов. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «Российской газете».


Фото: пресс-центр ООН

— Это не из-за нас: украинская сторона отозвала посла, грозилась разорвать дипотношения, — сказал он. — Сейчас, правда, вроде кто-то там упоминал о вероятности решения [президента Украины Владимира] Зеленского вернуть послов. Мы будем не против.

Украина отозвала посла в РФ для консультаций в 2014 году. Он так и не вернулся в российскую столицу. Россия отозвала посла в Украине в 2016 году.

Глава МИД РФ указал, что Россия и Украина даже в нынешних условиях сильно взаимосвязаны в экономике, в сфере транспорта, в гуманитарных делах.

— И, конечно, неразумно постоянно возводить какие-то барьеры, то для авиасообщения, потом для железнодорожного транспорта, да и просто для общения, — продолжил он. — Кто-то съездил в Крым, и все — человек вычеркнут из списка тех, с кем украинцы могут не то что пожимать руки, а вообще даже встречаться. Это дикость, национал-радикализм ультра-розлива.

Лавров при этом отметил, что встречался с действующим министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко лишь один раз на «нормандском» саммите в Париже в декабре, встречи с его предшественником Павлом Климкиным также ограничивались переговорами в нормандском формате и на полях министерских встреч ОБСЕ.

— И каждый раз на этих форумах мы встречались и разговаривали — бывало и с помощниками или просто один на один, — продолжил глава российского дипведомства. — Не скажу, что это были какие-то агрессивные разговоры. Многие украинские партнеры в беседах стараются прагматично подходить к проблемам, которые существуют и которые вредят, в том числе украинцам и Украине.

Однако на публике, указал Лавров, украинские дипломаты действуют по-другому.

— Наверное, такой сейчас существует запрос, который преодолеть нельзя, настолько велико влияние националистов всех мастей, включая тех, кто марширует со знаменами эсэсовцев по улицам городов, с факелами, — предположил он. — И нормальные политики вынуждены на это оглядываться.

«Но мы заинтересованы в контактах», — подытожил министр.

 
 
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Украина отозвала посла в РФ для консультаций в 2014 году. Он так и не вернулся в российскую столицу. Россия отозвала посла в Украине в 2016 году.
 
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