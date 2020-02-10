От коронавируса за сутки умерли 97 человек. Джеки Чан обещает 1 млн юаней изобретателю лекарства

Источник материала: Tut.by

Более 900 человек умерли от коронавирусной инфекции в Китае. Об этом сообщает Государственный комитет по здравоохранению КНР.



Фото: Reuters

Жертвами коронавирусной инфекции в Китае стали 908 человек. Накануне сообщали о 811 погибших в стране.

Всего в Поднебесной подтверждено 40 тысяч 171 случай заражения. На лечении находятся 35 тысяч 982 человека, из них в тяжелом состоянии — 6 тысяч 484 человека. Выписаны из больницы 3 тысячи 281 пациент.

В Гонконге зарегистрировали 36 случаев заболевания, один человек скончался, в Макао — 10 случаев инфекции из которых одного уже выписали, на Тайване — 18 заболевших и одного также отпустили из больницы.

Новый коронавирус впервые обнаружили у гражданина Украины. Заболевший находится на круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине в японской Йокогаме.

у гражданина Украины. Заболевший находится на круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине в японской Йокогаме. В Испании подтвержден второй случай коронавируса, в Британии число зараженных достигло четырех человек.

подтвержден второй случай коронавируса, число зараженных достигло четырех человек. Количество скончавшихся в результате заражения превысило число жертв пандемии коронавируса SARS в 2002—2003 годах, тоже начавшейся в Китае. Тогда умерли 774 человека.

число жертв пандемии коронавируса SARS в 2002—2003 годах, тоже начавшейся в Китае. Тогда умерли 774 человека. Власти Китая решили выделить на борьбу с коронавирусом еще 71,85 миллиарда юаней (10,26 миллиарда долларов). Отмечается , что средства будут направлены на то, чтобы граждане могли позволить себе диагностику и лечение.

, что средства будут направлены на то, чтобы граждане могли позволить себе диагностику и лечение. Джеки Чан заявил, что подарит 1 млн юаней (около 143 тыс. долларов) тому, кто изобретет лекарство от коронавируса. Об этом актер написал в своем официальном аккаунте в социальной сети Weibo.

Южная Корея ужесточит карантинный досмотр для приезжих из всех основных регионов, где есть зараженные, и рассмотрит возможность запрета на въезд из других районов КНР, помимо провинции Хубэй.

В России еще один пограничный регион — Еврейская АО — ввел режим повышенной готовности из-за коронавируса в Китае.

Как защитить себя от китайского коронавируса Какие у него симптомы? Симптомы коронавируса напоминают симптомы простуды или гриппа: это насморк, кашель, боль в грудной клетке, конъюнктивит, повышенная температура, головная боль, слабость, тошнота и даже диарея.

Как не заразиться? Чтобы не заразиться коронавирусом, нужно: избегать контактов с людьми, у которых уже есть симптомы инфекционных заболеваний;

после посещения улицы мыть руки водой с мылом не менее 20 секунд;

если мыло и вода недоступны, то как можно чаще протирать руки антисептическими средствами на спиртовой основе;

стараться не касаться руками лица;

в общественных местах носить медицинские маски;

при чихании или кашле прикрывать рот и нос бумажной салфеткой;

если вы сейчас в Китае, то лучше не контактировать с животными, птицами, не посещать рынки морепродуктов, живой птицы и животных, фермы, не есть сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения, в том числе молоко, яйца, мясо, птицу, морепродукты.

Что делать, если кажется, что заразился? При симптомах простуды, высокой температуре, кашле и боли в грудной клетке нужно вызвать скорую помощь и обязательно сообщить медикам, что вы были в Китае. Как лечат от коронавируса? Специфического лечения от коронавируса нет. Важно вовремя снять интоксикацию, оказать респираторную поддержку, назначить жаропонижающие препараты. Куда звонить в случае чего, если вы сейчас в Китае? Посольство в Пекине: первый секретарь Александр Сергеевич Подковыров +86 155 10-61-85−10.

Генеральное консульство в Гуанчжоу: генеральный консул Андрей Александрович Попов +86 186 20-27-78−38.

Генеральное консульство в Шанхае: вице-консул Роман Александрович Шелемех +86 139 18-56-16−90.

Если вы хотите уехать из Китая, а ваш город закрыт из-за карантина, звоните по телефону +86 155 10-61-85−10.