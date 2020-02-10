От коронавируса за сутки умерли 97 человек. Джеки Чан обещает 1 млн юаней изобретателю лекарства

Более 900 человек умерли от коронавирусной инфекции в Китае. Об этом сообщает Государственный комитет по здравоохранению КНР.
Жертвами коронавирусной инфекции в Китае стали 908 человек. Накануне сообщали о 811 погибших в стране.
Всего в Поднебесной подтверждено 40 тысяч 171 случай заражения. На лечении находятся 35 тысяч 982 человека, из них в тяжелом состоянии — 6 тысяч 484 человека. Выписаны из больницы 3 тысячи 281 пациент.
В Гонконге зарегистрировали 36 случаев заболевания, один человек скончался, в Макао — 10 случаев инфекции из которых одного уже выписали, на Тайване — 18 заболевших и одного также отпустили из больницы.
Новый коронавирус впервые обнаружили у гражданина Украины. Заболевший находится на круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине в японской Йокогаме.
В Испании подтвержден второй случай коронавируса, в Британии число зараженных достигло четырех человек.
Количество скончавшихся в результате заражения превысило число жертв пандемии коронавируса SARS в 2002—2003 годах, тоже начавшейся в Китае. Тогда умерли 774 человека.
Власти Китая решили выделить на борьбу с коронавирусом еще 71,85 миллиарда юаней (10,26 миллиарда долларов). Отмечается, что средства будут направлены на то, чтобы граждане могли позволить себе диагностику и лечение.
Джеки Чан заявил, что подарит 1 млн юаней (около 143 тыс. долларов) тому, кто изобретет лекарство от коронавируса. Об этом актер написал в своем официальном аккаунте в социальной сети Weibo.
Южная Корея ужесточит карантинный досмотр для приезжих из всех основных регионов, где есть зараженные, и рассмотрит возможность запрета на въезд из других районов КНР, помимо провинции Хубэй.
В России еще один пограничный регион — Еврейская АО — ввел режим повышенной готовности из-за коронавируса в Китае.
Как защитить себя от китайского коронавируса
Какие у него симптомы?
Симптомы коронавируса напоминают симптомы простуды или гриппа: это насморк, кашель, боль в грудной клетке, конъюнктивит, повышенная температура, головная боль, слабость, тошнота и даже диарея.
Как не заразиться?
Чтобы не заразиться коронавирусом, нужно:
избегать контактов с людьми, у которых уже есть симптомы инфекционных заболеваний;
после посещения улицы мыть руки водой с мылом не менее 20 секунд;
если мыло и вода недоступны, то как можно чаще протирать руки антисептическими средствами на спиртовой основе;
стараться не касаться руками лица;
в общественных местах носить медицинские маски;
при чихании или кашле прикрывать рот и нос бумажной салфеткой;
если вы сейчас в Китае, то лучше не контактировать с животными, птицами, не посещать рынки морепродуктов, живой птицы и животных, фермы, не есть сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения, в том числе молоко, яйца, мясо, птицу, морепродукты.
Что делать, если кажется, что заразился?
При симптомах простуды, высокой температуре, кашле и боли в грудной клетке нужно вызвать скорую помощь и обязательно сообщить медикам, что вы были в Китае.
Как лечат от коронавируса?
Специфического лечения от коронавируса нет. Важно вовремя снять интоксикацию, оказать респираторную поддержку, назначить жаропонижающие препараты.
Куда звонить в случае чего, если вы сейчас в Китае?
Посольство в Пекине: первый секретарь Александр Сергеевич Подковыров +86 155 10-61-85−10.
Генеральное консульство в Гуанчжоу: генеральный консул Андрей Александрович Попов +86 186 20-27-78−38.
Генеральное консульство в Шанхае: вице-консул Роман Александрович Шелемех +86 139 18-56-16−90.
Если вы хотите уехать из Китая, а ваш город закрыт из-за карантина, звоните по телефону +86 155 10-61-85−10.