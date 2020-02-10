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Reuters: Трамп попросит Конгресс на 21% сократить объем помощи другим государствам на 2021 год

10.02.2020 00:42 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белый дом в своем бюджетном запросе на 2021 финансовый год (начнется 1 октября) предложит Конгрессу США на 21% сократить объем помощи иностранным государствам, увеличив при этом средства на противодействие России и Китаю. Об этом сообщило в воскресенье со ссылкой на представителя вашингтонской администрации высокого ранга агентство Reuters.


По его данным, в следующем финансовом году президент США Дональд Трамп попросит законодателей выделить на иностранную помощь только $ 44,1 млрд — на $ 11,6 млрд меньше, чем было заложено на эти цели в текущем году. При этом помощь Украине предлагается сохранить на том же уровне.

Кроме того, администрация попросит предоставить $ 700 млн недавно начавшей свою работу Американской корпорации по финансированию международного развития (U.S. International Development Finance Corporation, DFC). DFC представляет собой банк развития, который в сотрудничестве с частным сектором оказывает помощь развивающимся странам.

Бюджетная заявка на 2021 год будет опубликована в понедельник, отмечает Reuters.

Годом ранее Трамп предлагал на $ 13 млрд сократить объем помощи, предоставляемой США иностранным государствам, однако столкнулся тогда с сопротивлением со стороны Конгресса.

Президентский проект бюджета представляет собой направленный Конгрессу запрос, в котором говорится о приоритетах администрации. Члены Палаты представителей и Сената Конгресса сами разрабатывают и утверждают правительственные расходы, после чего итоговый документ подписывает или отклоняет глава государства.

 
 
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При этом помощь Украине предлагается сохранить на том же уровне.
 
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