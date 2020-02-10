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В Европе бушует циклон «Киара» - затоплены города, закрыты вокзалы и отменены авиарейсы
10.02.2020 13:55 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Европу обрушился атлантический циклон, и его первый удар пришелся по Великобритании, где стихию прозвали «Киарой», в честь шотландских горцев. Порывы ветра достигали 90 метров в секунду (а в Уэльсе — даже 150). В некоторых городах потопы, а из-за упавших деревьев отменяют поезда и закрывают парки. Стихия затронула и другие страны. Последствия непогоды — на снимках Reuters.
По последним данным от белорусских синоптиков, центр циклона уже приблизился к берегам Норвегии. А ко вторнику его атмосферные фронты
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В некоторых городах потопы, а из-за упавших деревьев отменяют поезда и закрывают парки.
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