ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Европе бушует циклон «Киара» - затоплены города, закрыты вокзалы и отменены авиарейсы

10.02.2020 13:55 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На Европу обрушился атлантический циклон, и его первый удар пришелся по Великобритании, где стихию прозвали «Киарой», в честь шотландских горцев. Порывы ветра достигали 90 метров в секунду (а в Уэльсе — даже 150). В некоторых городах потопы, а из-за упавших деревьев отменяют поезда и закрывают парки. Стихия затронула и другие страны. Последствия непогоды — на снимках Reuters.


Шторм «Киара» стал причиной наводнений и отмены нескольких крупных спортивных мероприятий в британском городе Манчестер. Из-за ветра и дождей нарушено транспортное сообщение, имеются перебои в электроснабжении. Снимок сделан 9 февраля

Волны разбиваются о скалы на британском побережье в графстве Корнуолл

Сломанное ураганом дерево разбило скоростную камеру и рухнуло на дорогу в английском городе Рединг. 9 февраля 2020-го

Затопленные улицы Аплби-ин-Уэстморленд, графство Камбия, Великобритания

Там же

Вода разбивается о волнорез уже во Франции, коммуна Вимрё, 9 февраля 2020-го

Из-за непогоды пришлось отложить матч премьер-лиги между командами «Манчестер-сити» и «Уэст-Хэм» на стадионе Etihad в британском Манчестере

Поваленные деревья в городском парке Clapham Common в южной части Лондона

Улицы затопило в городе Хебден-Бридж, графство западный Йоркшир

Непогода затронула и Германию. Там задерживаются десятки рейсов. На снимке: в одном из скоростных поездов ICE спит путешественник, пока поезд вынуждено стоит на станции в Кельне. В этой стране шторм назвали «Сабиной». Снимок сделан 10 февраля

Человек покоряет бурные волны у города Брод-Хейвен, графство Пембрукшир в Уэльсе. Кадр сделан 8 февраля

По последним данным от белорусских синоптиков, центр циклона уже приблизился к берегам Норвегии. А ко вторнику его атмосферные фронты будут определять погоду и в нашей стране. На 11 февраля объявлено штормовое предупреждение по всей стране.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В некоторых городах потопы, а из-за упавших деревьев отменяют поезда и закрывают парки.
 
Новости дня
Новости в мире
 
«Оскаров» раздали в Лос-Анджелесе. Лучший фильм - «Паразиты»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

Свежие газеты

09.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край
10.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Мира)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика