В Европе бушует циклон «Киара» - затоплены города, закрыты вокзалы и отменены авиарейсы

Источник материала: Tut.by

На Европу обрушился атлантический циклон, и его первый удар пришелся по Великобритании, где стихию прозвали «Киарой», в честь шотландских горцев. Порывы ветра достигали 90 метров в секунду (а в Уэльсе — даже 150). В некоторых городах потопы, а из-за упавших деревьев отменяют поезда и закрывают парки. Стихия затронула и другие страны. Последствия непогоды — на снимках Reuters.



Шторм «Киара» стал причиной наводнений и отмены нескольких крупных спортивных мероприятий в британском городе Манчестер. Из-за ветра и дождей нарушено транспортное сообщение, имеются перебои в электроснабжении. Снимок сделан 9 февраля



Волны разбиваются о скалы на британском побережье в графстве Корнуолл



Сломанное ураганом дерево разбило скоростную камеру и рухнуло на дорогу в английском городе Рединг. 9 февраля 2020-го



Затопленные улицы Аплби-ин-Уэстморленд, графство Камбия, Великобритания



Там же



Вода разбивается о волнорез уже во Франции, коммуна Вимрё, 9 февраля 2020-го



Из-за непогоды пришлось отложить матч премьер-лиги между командами «Манчестер-сити» и «Уэст-Хэм» на стадионе Etihad в британском Манчестере



Поваленные деревья в городском парке Clapham Common в южной части Лондона



Улицы затопило в городе Хебден-Бридж, графство западный Йоркшир



Непогода затронула и Германию. Там задерживаются десятки рейсов. На снимке: в одном из скоростных поездов ICE спит путешественник, пока поезд вынуждено стоит на станции в Кельне. В этой стране шторм назвали «Сабиной». Снимок сделан 10 февраля



Человек покоряет бурные волны у города Брод-Хейвен, графство Пембрукшир в Уэльсе. Кадр сделан 8 февраля

По последним данным от белорусских синоптиков, центр циклона уже приблизился к берегам Норвегии. А ко вторнику его атмосферные фронты будут определять погоду и в нашей стране. На 11 февраля объявлено штормовое предупреждение по всей стране.