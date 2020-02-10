«Оскаров» раздали в Лос-Анджелесе. Лучший фильм - «Паразиты»

Главное событие в мире кино прошло в США. В Лос-Анджелесе вручили статуэтки премии «Оскар» лучшим фильмам, актерам и деятелем индустрии.

Главную статуэтку в номинации «Лучший фильм» забрала картина «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо. Помимо этого, он сам стал лучшим режиссером.

Это первый фильм на иностранном языке за всю историю Киноакадемии, получивший главную награду — "Оскар" в категории "Лучший фильм". Также картина получила премии в категориях "Лучший фильм на иностранном языке" и "Лучший оригинальный сценарий". Это первая победа на "Оскаре" для Южной Кореи и для самого Пон Чжун Хо, передает ТАСС.

Статуэтка «Лучшего актера» ушла Хоакину Фениксу за роль в «Джокере». «Лучшая актриса» - Рене Зеллвегер, которая стала главной героиней фильма «Джуди».

Лучшим актером и актрисой второго плана стали Брэд Питт и Лора Дерн за работу в фильмах «Однажды в... Голливуде» и «Брачная история» соответственно, сообщает БелТА.

«Лучший адаптированный сценарий» - у картины Тайки Вайтити «Кролик Джоджо». Он стал первым представителем народа маори, получившим такую награду.

Фильм «Американская фабрика» - лучшая документалка, лента «1917» получила награду за «Лучшие визуальные эффекты», а также операторскую работу и звуковое сопровождение.

Американо-французская драма «Ford против Ferrari» режиссера Джеймса Мэнголда удостоена награды за лучший монтаж звука. «История игрушек - 4» отмечена как лучший анимационный полнометражный фильм.