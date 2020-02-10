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Глава ВОЗ: Распространение коронавируса за пределами Китая может ускориться
10.02.2020 13:46 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ситуация с распространением нового коронавируса 2019-nCoV может быть более серьезной, чем специалисты представляют в настоящее время. Об этом в своем Twitter
Были зафиксированы случаи передачи нового типа вируса людьми, которые не были в Китае, отметил глава ВОЗ. По его мнению, эти случаи свидетельствуют, что инфекция может более широко распространяться в других странах. «Короче говоря, мы, возможно, видим только верхушку айсберга», — считает Гебрейус.
Сейчас за пределами КНР темпы распространения вируса небольшие, однако они могут ускориться в будущем, предупредил он. Глава ВОЗ призвал все страны «воспользоваться окном возможностей», чтобы подготовиться к возможному проникновению инфекции. «Это означает возможность быстро диагностировать заболевание в лаборатории, отслеживание контактов и наличие других инструментов в арсенале здравоохранения», — отметил Гебрейус.
На данный момент препарата, который способен эффективно лечить коронавирусную инфекцию, не существует, предупредили ранее представители ВОЗ. В организации при этом отметили, что заболевшим могут помочь своевременная помощь, в том числе с дыханием, и должный уход.
Неизвестный ранее коронавирус
По мнению экспертов из Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней, распространение инфекции может достигнуть пика во второй половине февраля, а в общей сложности число заболевших составит около 500 тыс. человек.
Пекин потратил на профилактику и контроль за распространением коронавируса более $ 10 млрд.
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Были зафиксированы случаи передачи нового типа вируса людьми, которые не были в Китае, отметил глава ВОЗ. По его мнению, эти случаи свидетельствуют, что инфекция...
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