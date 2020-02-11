ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Осужденные по «делу Сети» в России рассказали, как пытками из них выбивали показания

11.02.2020 11:44 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

10 февраля в российской Пензе суд вынес приговор по громкому «делу Сети». По версии следствия, семеро его фигурантов входили в состав террористической организации, за что суд приговорил их к срокам от 6 до 18 лет лишения свободы. Большинство осужденных же настаивало: ФСБ пытками выбивало из них «нужные» показания. Подробнее об этом рассказывает издание «Медуза».


Фото: Reuters

Большинство обвиняемых настаивали, что заявления о террористической группе — выдумка спецслужб, которые сфабриковали дело из их совместных игр в страйкбол в лесу, встреч на природе и обсуждений левой идеологии и политической ситуации в России.

По словам фигурантов, некоторые из них до задержания вообще не были знакомы друг с другом, но всех объединяют антифашистские взгляды и общая среда. Первоначально почти все они подписали признания, но вскоре отказались от них и заявили о физическом насилии, угрозах и шантаже со стороны ФСБ.

Вот что о первых днях ареста рассказал Дмитрий Пчелинцев, он как организатор, по версии следствия, получил максимальный срок — 18 лет в колонии строгого режима.

«У одного из них руки были в белых медицинских, резиновых перчатках, он достал динамо-машину и поставил на стол, канцелярским ножом зачистил два провода, сказал мне, чтобы я оттопырил большой палец ноги. (…) Ток пошел до колен, у меня стали сокращаться мышцы икровые у ног, меня охватила паралитическая боль, я стал кричать, начал биться спиной и головой о стену, между голым телом и каменной стеной они подложили куртку. Все это продолжалось примерно 10 секунд, но во время пытки мне это показалось вечностью. (…) Они стали твердить: „Ты лидер“. Чтобы они остановили пытки, я отвечал: „Да, я лидер“. „Вы собирались устраивать террористические акты“. Я отвечал: „Да, мы собирались устраивать террористические акты“».

Этот рассказ Пчелинцев передал адвокату через полгода после событий, а вскоре отказался от слов. Как пояснял позже фигурант, его снова подвергли пытками, чтобы он замолчал.

«Конвойный обмотал большие пальцы моих ног проводами. В рот пытались засунуть кляп, но я не открыл его, потому кляп примотали скотчем. В прошлый раз от кляпа обкололось много зубов. (…) Мне сказали после ещe пары ударов током: «Возвращаешь показания, говоришь, про пытки врал. Дальше будешь делать, как скажет следователь. Показывают на белое, говорят черное — ты говоришь черное».

Еще один фигурант, Илья Шакурский, который получил 16 лет, называл имя конкретного сотрудника ФСБ, который руководил пытками, и следователя, с ведома которого все делали.

«Мне сказали раздеваться. Здесь я настолько был испуган, что у меня первая мысль была, что со мной сейчас просто… я не выйду больше из этой камеры никогда. (…) Я сел, мне завязали глаза какой-то тканью, я был в одних трусах, сзади руки мне завязали скотчем. (…) Мне начали подавать ток».

Андрей Чернов, приговоренный на 14 лет, не говорил о пытках током. Но упоминал о побоях и запугивании со стороны двух спецназовцев по дороге на допрос.

«Я не понимал, что происходит, говорил, что мне нужен адвокат. [ФСБшник] Шепелев всю дорогу угрожал, что «посадят брата, уволят всех родственников, пальцы отрежут». Говорил: «Твоя жизнь кончена, ты вообще умрешь». (…) Завели в комнату, где клетки, там был Пчелинцев. В таком состоянии я его раньше не видел, он был очень напуган, с левой стороны на лице у него была ссадина или шишка. Поговорить не дали. Единственное, что успел сказать Пчелинцев: «Можешь даже не пытаться это терпеть, не сможешь»».

Еще один фигурант дела, Василий Куксов (приговор — 9 лет), тоже заявлял, что его били по дороге на допрос и повторяли, мол, «ты попал, твоя жизнь кончена». А когда приехали в какое-то здание, то его уложили лицом в пол и чем-то железным резко ударяли возле уха.

«Говорили: «Тебе жить так и так осталось полчаса. Если ответишь на вопросы — то часа полтора». Называли какие-то имена, я из всех угадал только Зорина и Шакурского. В этот момент уже образовалась лужа крови. Хотели отрезать мне палец, уже положили мою руку, но не отрезали. И только тут мне сказали: «Ты находишься в ФСБ, Василий. Обвиняешься в терроризме»».

Арман Сагынбаев, приговоренный к шести годам, как и другие обвиняемые упоминал какую-то коробку с двумя проводами, которые крепили к его пальцам на руках и пускали ток. Происходило это по дороге на допрос.

«После этого мне стало безумно больно, я понял, что через меня стали пропускать разряды тока. Вместе с этим находившиеся в машине люди стали задавать мне различные вопросы, в том числе называть фамилии и имена неизвестных мне людей, и если я говорил, что их не знаю, получал разряд электрического тока».

Как пишет «Медуза», все жалобы, поданные обвиняемыми на участвовавших в пытках сотрудников ФСБ в Следственный комитет, были проигнорированы или отклонены.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Ток пошел до колен, меня охватила паралитическая боль. (…). Они стали твердить: «Ты лидер». Чтобы они остановили пытки, я отвечал: «Да, я лидер», - рассказал о пытках...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Трамп попросил Конгресс выделить более 700 миллионов долларов на борьбу с влиянием России в Европе и Азии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

Свежие газеты

10.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
11.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Мира)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика