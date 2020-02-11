Осужденные по «делу Сети» в России рассказали, как пытками из них выбивали показания

Источник материала: Tut.by

10 февраля в российской Пензе суд вынес приговор по громкому «делу Сети». По версии следствия, семеро его фигурантов входили в состав террористической организации, за что суд приговорил их к срокам от 6 до 18 лет лишения свободы. Большинство осужденных же настаивало: ФСБ пытками выбивало из них «нужные» показания. Подробнее об этом рассказывает издание «Медуза».



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Большинство обвиняемых настаивали, что заявления о террористической группе — выдумка спецслужб, которые сфабриковали дело из их совместных игр в страйкбол в лесу, встреч на природе и обсуждений левой идеологии и политической ситуации в России.

По словам фигурантов, некоторые из них до задержания вообще не были знакомы друг с другом, но всех объединяют антифашистские взгляды и общая среда. Первоначально почти все они подписали признания, но вскоре отказались от них и заявили о физическом насилии, угрозах и шантаже со стороны ФСБ.

Вот что о первых днях ареста рассказал Дмитрий Пчелинцев, он как организатор, по версии следствия, получил максимальный срок — 18 лет в колонии строгого режима.

«У одного из них руки были в белых медицинских, резиновых перчатках, он достал динамо-машину и поставил на стол, канцелярским ножом зачистил два провода, сказал мне, чтобы я оттопырил большой палец ноги. (…) Ток пошел до колен, у меня стали сокращаться мышцы икровые у ног, меня охватила паралитическая боль, я стал кричать, начал биться спиной и головой о стену, между голым телом и каменной стеной они подложили куртку. Все это продолжалось примерно 10 секунд, но во время пытки мне это показалось вечностью. (…) Они стали твердить: „Ты лидер“. Чтобы они остановили пытки, я отвечал: „Да, я лидер“. „Вы собирались устраивать террористические акты“. Я отвечал: „Да, мы собирались устраивать террористические акты“».

Этот рассказ Пчелинцев передал адвокату через полгода после событий, а вскоре отказался от слов. Как пояснял позже фигурант, его снова подвергли пытками, чтобы он замолчал.

«Конвойный обмотал большие пальцы моих ног проводами. В рот пытались засунуть кляп, но я не открыл его, потому кляп примотали скотчем. В прошлый раз от кляпа обкололось много зубов. (…) Мне сказали после ещe пары ударов током: «Возвращаешь показания, говоришь, про пытки врал. Дальше будешь делать, как скажет следователь. Показывают на белое, говорят черное — ты говоришь черное».

Еще один фигурант, Илья Шакурский, который получил 16 лет, называл имя конкретного сотрудника ФСБ, который руководил пытками, и следователя, с ведома которого все делали.

«Мне сказали раздеваться. Здесь я настолько был испуган, что у меня первая мысль была, что со мной сейчас просто… я не выйду больше из этой камеры никогда. (…) Я сел, мне завязали глаза какой-то тканью, я был в одних трусах, сзади руки мне завязали скотчем. (…) Мне начали подавать ток».

Андрей Чернов, приговоренный на 14 лет, не говорил о пытках током. Но упоминал о побоях и запугивании со стороны двух спецназовцев по дороге на допрос.

«Я не понимал, что происходит, говорил, что мне нужен адвокат. [ФСБшник] Шепелев всю дорогу угрожал, что «посадят брата, уволят всех родственников, пальцы отрежут». Говорил: «Твоя жизнь кончена, ты вообще умрешь». (…) Завели в комнату, где клетки, там был Пчелинцев. В таком состоянии я его раньше не видел, он был очень напуган, с левой стороны на лице у него была ссадина или шишка. Поговорить не дали. Единственное, что успел сказать Пчелинцев: «Можешь даже не пытаться это терпеть, не сможешь»».

Еще один фигурант дела, Василий Куксов (приговор — 9 лет), тоже заявлял, что его били по дороге на допрос и повторяли, мол, «ты попал, твоя жизнь кончена». А когда приехали в какое-то здание, то его уложили лицом в пол и чем-то железным резко ударяли возле уха.

«Говорили: «Тебе жить так и так осталось полчаса. Если ответишь на вопросы — то часа полтора». Называли какие-то имена, я из всех угадал только Зорина и Шакурского. В этот момент уже образовалась лужа крови. Хотели отрезать мне палец, уже положили мою руку, но не отрезали. И только тут мне сказали: «Ты находишься в ФСБ, Василий. Обвиняешься в терроризме»».

Арман Сагынбаев, приговоренный к шести годам, как и другие обвиняемые упоминал какую-то коробку с двумя проводами, которые крепили к его пальцам на руках и пускали ток. Происходило это по дороге на допрос.

«После этого мне стало безумно больно, я понял, что через меня стали пропускать разряды тока. Вместе с этим находившиеся в машине люди стали задавать мне различные вопросы, в том числе называть фамилии и имена неизвестных мне людей, и если я говорил, что их не знаю, получал разряд электрического тока».

Как пишет «Медуза», все жалобы, поданные обвиняемыми на участвовавших в пытках сотрудников ФСБ в Следственный комитет, были проигнорированы или отклонены.