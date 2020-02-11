ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Трамп попросил Конгресс выделить более 700 миллионов долларов на борьбу с влиянием России в Европе и Азии

11.02.2020 07:58 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Администрация президента США Дональда Трампа опубликовала проект бюджета на 2021 финансовый год (.pdf), начинающийся в октябре. Проект предполагает доходы в размере 3,7 триллиона долларов и расходы на 4,79 триллиона.


Фото: Reuters

Среди прочего Белый дом предлагает выделить более 700 миллионов долларов на противодействие «российскому влиянию». Эти деньги направят союзникам США в странах Европы и Азии для укрепления общей безопасности и защиты территориальной целостности. Кроме того, часть средств планируется выделить на поддержку отказа от российского вооружения и снижения зависимости от энергетики из РФ.

Также 24 миллиона долларов предлагается выделить на противодействие «российской дезинформации и пропаганде».

Это последний проект бюджета, предложенный администрацией Дональда Трампа перед выборами президента США в ноябре 2020 года.

Конгресс США разрабатывает итоговый бюджет США по своему усмотрению, при этом проект Белого дома законодатели используют, чтобы определить общие приоритеты трат государственных средств.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Также 24 миллиона долларов предлагается выделить на противодействие «российской дезинформации и пропаганде».
 
Новости дня
Новости в мире
 
От коронавируса умерли уже больше 1 тысячи человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

Свежие газеты

10.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
11.02.2020
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Горецкий вестник

Архив (Новости Мира)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика