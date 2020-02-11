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Трамп попросил Конгресс выделить более 700 миллионов долларов на борьбу с влиянием России в Европе и Азии
11.02.2020 07:58 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Администрация президента США Дональда Трампа опубликовала проект бюджета на 2021 финансовый год (
Среди прочего Белый дом предлагает выделить более 700 миллионов долларов на противодействие «российскому влиянию». Эти деньги направят союзникам США в странах Европы и Азии для укрепления общей безопасности и защиты территориальной целостности. Кроме того, часть средств планируется выделить на поддержку отказа от российского вооружения и снижения зависимости от энергетики из РФ.
Также 24 миллиона долларов предлагается выделить на противодействие «российской дезинформации и пропаганде».
Это последний проект бюджета, предложенный администрацией Дональда Трампа перед выборами президента США в ноябре 2020 года.
Конгресс США разрабатывает итоговый бюджет США по своему усмотрению, при этом проект Белого дома законодатели используют, чтобы определить общие приоритеты трат государственных средств.
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Трамп попросил Конгресс выделить более 700 миллионов долларов на борьбу с влиянием России в Европе и Азии
Также 24 миллиона долларов предлагается выделить на противодействие «российской дезинформации и пропаганде».
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