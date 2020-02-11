Круизный лайнер из-за коронавируса не приняли четыре страны. Судно в море почти две недели

Источник материала: Tut.by

Таиланд отказался пустить в порт Лаем Чабанг круизный лайнер «Вестердам» из-за опасений, что на его борту есть зараженные коронавирусом. О запрете заходить в порт сообщил министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвееракул, передает Bangkok Post.



Это корабль Diamond Princess, который стоит на карантине в японском порту. Фото: Reuters

Королевство готово предоставить лайнеру запасы еды и воды.

На борту «Вестердама» 2257 пассажиров и членов экипажа, лайнер вышел из Гонконга 1 февраля. За две недели он должен был посетить несколько портов Тайваня и Японии.

Конечной точкой был японский порт Иокогама, куда лайнер прибыл бы 15 февраля.

Япония отказалась принимать «Вестердам», сообщив об этом через несколько дней после начала круиза. Затем так же поступили Гуам и Манила, пишет Bloomberg.

Оператор судна Holland America Line заявил, что «Вестердам» не на карантине, оснований подозревать коронавирус у кого-либо на борту нет. Топлива и продовольствия судну хватит до конца рейса, уточнила компания.

В Иокогаме с 5 февраля на карантине стоит круизный лайнер «Даймонд Принцесс», на его борту 130 зараженных коронавирусом .