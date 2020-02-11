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Жительница Петербурга сбежала из-под карантина по коронавирусу. Врачи заявили на нее в полицию

11.02.2020 23:45 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жительница Петербурга по имени Алла сбежала из Боткинской больницы, куда ее поместили под 14-дневный карантин по коронавирусу после возвращения из Китая. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на слова Аллы.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

32-летняя женщина покинула изолированный бокс в больнице 7 февраля, но об этом стало известно только сейчас. «Я замкнула электроцепь и взломала замок. Я ведь оканчивала физмат», — рассказала Алла. Она отметила, что за четыре дня после этого с ней не связывались ни из больницы, ни из полиции.

Главный врач Боткинской больницы Алексей Яковлев назвал действия женщины хулиганством. Он отметил, что за нарушение ограничений, введенных в больнице, «не исключается и уголовная ответственность». Главврач добавил, что информация о побеге передана в полицию.

Еще один подобный случай произошел в Самаре. Местная жительница Гузель Недер рассказала 7 февраля в инстаграме, что вместе с ребенком сбежала из больницы, куда ее поместили под карантин по коронавирусу. Женщину вызвали в полицию дать показания.

 
 
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Жительница Петербурга по имени Алла сбежала из Боткинской больницы, куда ее поместили под 14-дневный карантин по коронавирусу после возвращения из Китая.
 
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