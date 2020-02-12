ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Захват Украины опасен для России». Владимир Зеленский рассказал об отношениях с Путиным

12.02.2020 00:20 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Президент Украины Владимир Зеленский дал во вторник сравнительно редкое обширное интервью агентству Интерфакс-Украина.


Фото: пресс-служба президента Украины

Он коснулся многих вопросов, таких как прекращение огня на Донбассе, возможности восстановления отношений между Россией и Украиной в их довоенном виде, а также высказался о своих взаимоотношениях с российским президентом Владимиром Путиным.

Это интервью было записано во время поездки Зеленского во Львовскую область.

Би-би-си выбрала наиболее интересные места из интервью украинского президента.

Почему не работает прекращение огня на Донбассе и какова «гибкость Минска»?

На этот вопрос Зеленский сказал, что не может «сказать всю правду», но выразил уверенность в достижении мира, несмотря на всевозможные «политические капканы». Он отметил, что на последней встрече в нормандском формате лидеры Франции и Германии склонились к возможности изменений Минских соглашений.

«Я называю это „гибкость Минска“… Мне кажется, я почувствовал настроение, что Россия готова об этом думать. К сожалению, оно так звучит запутанно и дипломатично, но готова об этом думать. Это уже хоть ниточка, возможность об этом говорить, что, ну слушайте, так, как там записано, оно не работает», — сказал Зеленский.

«И мне кажется, что на последней встрече мы сдвинулись. Мы не прекратили огонь, понятно — это минус, мы получили людей — это плюс. Но это все равно такой баланс, это не победа, победа в вопросе войны — это конец войны, это мир, это победа, точно для всех. Я уверен, честно, я не знаю, уверена ли в этом Россия, но я уверен, что это победа для России — конец войны. Это для них победа, не над Украиной, а над собой. Я в этом уверен», — отметил президент.

Услышал ли его Путин?

Владимир Путин и Владимир Зеленский впервые встретились в Париже в начале декабря прошлого года, до этого общались только по телефону. Что на личном уровне вынес Зеленский с этой встречи?

«Я уверен, что он меня понял, очень прозрачно понял. Кажется, что когда такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Вопреки всем данным разведки, мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну», — ответил Зеленский на вопрос корреспондента Интерфакса.

«Что хочет Россия, нам всем понятно»

Вместе с тем, Зеленский высказал предположение, что «они», имея, очевидно, в виду людей в российской вертикали власти, «не будут прекращать свои попытки создавать новые глобальные идеи».

«Но, самое страшное, что может быть для России — это распад ее в том виде, в котором она сейчас существует. Эскалация и захват такой большой страны, как Украина, это, я уверен, единственный реально опасный шаг для России, который может привести к внутреннему жесткому конфликту в России. Это мои мысли, я не говорю, что я на 100% прав, но мне кажется, что именно это и может их остановить», — сказал Зеленский.

«Россия говорит о восстановлении Советского Союза, уже в современном, капитализированном, менее коммунистическом мире. То есть речь идет об увеличении территорий, или „возвращении“ территорий. Без Украины они не смогут к этому прийти, потому что это была вторая крупнейшая страна Советского Союза», — отметил президент Украины.

Возможен ли довоенный уровень отношений между Россией и Украиной?

Украинский президент дал понять, что, по его мнению, восстановление отношений между двумя странами на их прежнем, доконфликтном, уровне — это вопрос для будущих поколений.

«Время лечит раны. Для нынешнего поколения, я думаю, что самое сложное… Но Россия может сама этот вопрос сегодня начать решать. Если президенты сели за один стол и своим примером договорились, что, слушай, дальше так нельзя, достаточно, давай заканчивать войну. Я имею в виду именно этот уровень разговора: слушай, давай ты сам по себе, мы сами по себе. Но если у нас мир, то давай говорить о прагматических отношениях», — сказал Зеленский.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он коснулся многих вопросов, таких как прекращение огня на Донбассе, возможности восстановления отношений между Россией и Украиной в их довоенном виде, а также...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Жительница Петербурга сбежала из-под карантина по коронавирусу. Врачи заявили на нее в полицию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

Свежие газеты

11.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Мира)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика