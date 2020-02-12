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Жертвами коронавируса стали уже 1 тысяча 113 человек
12.02.2020 06:39 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Общее число зараженных составляет уже почти 45 тысяч человек. Жертвами коронавируса стали 1 тысяча 113 человек. Об этом
Всего коронавирусом заразились 44 тысячи 653 человека, в тяжелом состоянии находятся 8 тысяч 204 заболевших, 4 тысячи 740 — выздоровели.
Еще 185 тысяч с подозрением на коронавирус находятся под наблюдением врачей.
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Общее число зараженных составляет уже почти 45 тысяч человек. Еще 185 тысяч с подозрением на коронавирус находятся под наблюдением врачей.
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