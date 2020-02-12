Жертвами коронавируса стали уже 1 тысяча 113 человек

Источник материала: Tut.by

Общее число зараженных составляет уже почти 45 тысяч человек. Жертвами коронавируса стали 1 тысяча 113 человек. Об этом сообщает Комитет по вопросам здравоохранения Китая.



Фото: Reuters

Всего коронавирусом заразились 44 тысячи 653 человека, в тяжелом состоянии находятся 8 тысяч 204 заболевших, 4 тысячи 740 — выздоровели.

Еще 185 тысяч с подозрением на коронавирус находятся под наблюдением врачей.

В общей сложности 77 подтвержденных случаев были зарегистрированы в Гонконге, Макао и на Тайване. В Гонконге умер 1 человек.

Общественность Гонконга предоставила материковому Китаю финансовую помощь в размере 1 млрд юаней (свыше $ 143 млн) на борьбу с вирусом, сообщила в среду газета China Daily .

. В Германии число зараженных новой коронавирусной инфекцией увеличилось до 16 человек, сообщили накануне в Минздраве Баварии.

Число заразившихся на круизном лайнере Diamond Princess увеличилось на 39 человек и достигло 174. Помимо этого, заразился также один из офицеров, следящих за карантином.

на 39 человек и достигло 174. Помимо этого, заразился также один из офицеров, следящих за карантином. Всемирная организация здравоохранения дала название новому коронавирусу — COVID-19.

новому коронавирусу — COVID-19. В России выписали из больницы гражданина КНР, который был госпитализирован 26 января с коронавирусом на территории Забайкалья.