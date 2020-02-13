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Совбез не возглавил, но стал министром. Кадыров отправил племянника на повышение

13.02.2020 07:46 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Рамзан Кадыров назначил главу Курчалоевского района Хамзата Кадырова министром по физической культуре и спорту, сообщила пресс-служба главы Чечни. Хотя накануне стало известно, что 23-летний племянник Кадырова стал руководителем совета безопасности республики, а не главой минспорта.


Фото: Reuters

Новость о назначении 23-летнего Хамзата Кадырова руководителем совета безопасности Чечни 10 февраля сообщил в «Инстаграме» двоюродный брат Рамзана Кадырова Турпал-Али Ибрагимов. Вскоре пост был удален, но издание «Кавказ Реалии» опубликовало скриншот.

С мая 2018 года Хамзат Кадыров был главой Курчалоевского района. Эта должность теперь перешла односельчанину главы Чечни Асламбеку Ирасханову.

Другой племянник Кадырова Ибрагим Закриев стал руководителем администрации главы и правительства Чечни. Закриев сменил на этом посту односельчанина Кадыровых Галаса Таймасханова. Таймасханов же стал новым министром экономики.

Еще два двоюродных брата Кадырова также получили новую работу. Накануне стало известно, что Одес Байсултанов назначен заместителем министра спорта России.

С апреля 2007 года Байсултанов возглавлял правительство Чечни. Спустя пять лет ушел на должность заместителя полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе, летом 2014 года был назначен заместителем министра по делам Северного Кавказа, в 2016-м стал первым замминистра.

Родной брат Одеса Байсултанова Идрис Байсултанов стал министром образования Чечни. До этого он работал в администрации правительства Чечни.

На второй день работы министром Байсултанов взял себе в заместители бывшего заместителя муфтия Чечни Асвада Хареханова. Источники издания «Кавказ Реалии» утверждают, что одной из первых инициатив нового министра стало введение дресс-кода в учебных заведениях.

«В школах девочкам предложено носить платки и заплетать косички, мальчики обязаны облачаться в белые рубашки», — пишет издание.

В декабре 2019 года в кресле руководителя миграционного управления МВД Чечни оказался новый член семьи Кадыровых — 23-летний Висхан Мацуев. Мацуев женился на старшей дочери Рамзана Кадырова Айшат Кадыровой в 2017 году.

Раннее в сентября 2019 года еще один племянник главы региона Хас-Магомед Кадыров был избран мэром Аргуна, четвертого по величине города в республике.

 
Теги: Новости
 
 
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Еще два двоюродных брата Кадырова также получили новую работу. Накануне стало известно, что Одес Байсултанов назначен заместителем министра спорта России.
 
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