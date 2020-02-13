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В Японии зафиксирована первая смерть от нового коронавируса у местного жителя

13.02.2020 15:38 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первый летальный случай среди местных жителей, заразившихся новым коронавирусом, зафиксирован в Японии. Об этом в четверг сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като.


Фото: Reuters

По его словам, 80-летняя жительница префектуры Канагава была госпитализирована несколько дней назад, после чего умерла в больнице. Отмечается, что заражение коронавирусом было диагностировано у нее уже после смерти. «Хотел бы выразить глубочайшие соболезнования ее семье», — сказал глава японского ведомства.

Японский Минздрав в настоящее время выясняет, где и когда 80-летняя японка могла заразиться коронавирусом. Глава японского ведомства также отметил, что пожилые люди с ослабленным иммунитетом более подвержены заражению новым коронавирусом, призвав их незамедлительно обращаться за медицинской помощью в случае возникновения каких-либо симптомов.

Общее число зараженных новым коронавирусом в Японии к настоящему времени достигло 250 человек. Большинство из них — пассажиры и экипаж американского круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине в порту японского города Иокогама.

Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. По последним данным, число умерших в Китае превысило 1,3 тысячи человек, выздоровели около 6 тысяч, инфицированы 59,8 тысячи.

 
 
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Заражение коронавирусом у 80-летней женщины было диагностировано уже после смерти
 
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