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Путин пообещал сохранить понятия «папа» и «мама» в России

13.02.2020 17:09 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Однополые браки в России не будут узаконены, браком по-прежнему будет признаваться только союз мужчины и женщины. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24».


Фото: пресс-служба Кремля

«Что касается «родителя № 1», «родителя № 2»… Пока я президент, у нас не будет «родителя № 1», будут «папа» и «мама», — сказал Путин, отвечая на слова заместителя секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Ольги Баталиной о том, что в рабочую группу поступают предложения закрепить в Конституции положение, согласно которому семьей может считаться только союз мужчины и женщины (сейчас такая норма присутствует в Семейном кодексе).

«Сегодня само понятие семьи требует защиты. Лет десять назад я точно даже не могла бы предположить, что на смену простым, понятным нам словам «мама» и «папа» могут прийти какие-то универсальные странные понятия «родитель № 1» и «родитель № 2». Сегодня это не фантастика, сегодня это реальность в ряде стран», — сказала Баталина, предложив Путину дополнить Конституцию нормой, согласно которой правительство России регулирует вопросы поддержки, укрепления и защиты семьи и традиционных семейных ценностей.

Путин ответил, что с таким предложением он в принципе согласен, однако считает необходимым его продумать. В то же время он указал на разницу между семьей и браком.

«Семья, вы сказали, союз мужчины и женщины. А если это неполная семья, что тогда? Надо уточнить некоторые вещи. Брак это союз мужчины и женщины, с семьей немножко по-другому. Но идея сама по себе правильная и должна быть поддержана, надо только подумать в каких формулировках и где это сделать», — сказал Путин.

25 января, двое россиян — Евгений Войцеховский и Павел Стоцко — рассказали о «первом случае в российской истории» признания однополого брака. Они заключили брак в Дании (страна разрешает регистрировать однополые браки). По их словам, в московском центре госуслуг им после этого поставили соответствующие штампы в паспортах. Они также предоставили РБК фотографии страниц российских паспортов с пометкой о регистрации брака.

В мае 2019 года проведенный Левада-центром опрос показал, что за равные права для представителей нетрадиционной сексуальной ориентации выступают 47% россиян.

 
 
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