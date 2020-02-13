Зеленский хочет построить «город-сад» для переселенцев из Крыма

Источник материала: Tut.by

Президент Украины Владимир Зеленский заявил , что в Херсонской области построят «город-сад» для переселенцев из Крыма.



Фото: пресс-служба президента Украины

По его словам, в Херсонской области планируется построить городок для переселенцев из Крыма, среди которых — более 500 семей крымских татар. Есть договоренности с президентом Турции. Строительство планируют начать в этом году.

Он пояснил, «что на контрольном пункте въезда-выезда «Чонгар» на административной границе с Крымом будет создан специальный хаб с развитой инфраструктурой для комфортного пересечения украинцами КПВВ, построены качественные дороги и обеспечено транспортное сообщение.

— Моя идея в том, чтобы они увидели, как мы относимся к людям, к крымчанам. Ты приезжаешь, а здесь — «город-сад». Чувствуешь разницу, ведь здесь все на высшем уровне: заправка, школа, детсад, дома, — отметил он.