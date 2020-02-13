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По американской базе на севере Ирака нанесли ракетный удар
13.02.2020 22:25 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Неизвестные запустили реактивный снаряд по базе K1, которая расположена в районе города Киркук на севере Ирака. Как сообщает
Официальной информации о пострадавших пока не поступало.
Al Arabiya
Именно на базе под Киркуком 27 декабря прошлого года погиб американский гражданский служащий, получивший гражданство США уроженец Ирака Наврес Хамид. Его смерть стала для президента Дональда Трампа поводом отдать приказ о ликвидации в международном аэропорту Багдада командира иранского спецподразделения «Аль-Кудс»
Самый крупный за последние месяцы
Изначально Минобороны США сообщило, что в результате того обстрела никто из американских военнослужащих не пострадал. Это подтвердил и Трамп. Однако позже в Пентагоне сначала признали контузию 11 военнослужащих, затем стало известно о легких черепно-мозговых травмах 64 человек. 11 февраля Пентагон признал, что 8 января пострадали 109 человек, 78 из которых смогли вернуться на службу.
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Это первое нападение на базу в районе Киркука с конца декабря, когда там погиб американский гражданский служащий.
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