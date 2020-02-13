ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

По американской базе на севере Ирака нанесли ракетный удар

13.02.2020 22:25 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Неизвестные запустили реактивный снаряд по базе K1, которая расположена в районе города Киркук на севере Ирака. Как сообщает Sky News Arabia со ссылкой на источники среди иракских военных, эту базу используют американские военнослужащие, а также иракские полицейские.


Фото: Reuters

Официальной информации о пострадавших пока не поступало.

Al Arabiya сообщает, что в ходе прочесывания местности в районе базы после обстрела удалось обнаружить установку с еще несколькими снарядами.

Именно на базе под Киркуком 27 декабря прошлого года погиб американский гражданский служащий, получивший гражданство США уроженец Ирака Наврес Хамид. Его смерть стала для президента Дональда Трампа поводом отдать приказ о ликвидации в международном аэропорту Багдада командира иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Касема Сулеймани. С тех пор базу в Киркуке не обстреливали.

Самый крупный за последние месяцы ракетный обстрел американской базы в Ираке произошел в ночь на 8 января. Тогда иранцы атаковали лагерь Аль-Асад к северу от Багдада. Ответственность за случившееся взял на себя Тегеран, сообщивший, что это ответ на смерть Сулеймани.

Изначально Минобороны США сообщило, что в результате того обстрела никто из американских военнослужащих не пострадал. Это подтвердил и Трамп. Однако позже в Пентагоне сначала признали контузию 11 военнослужащих, затем стало известно о легких черепно-мозговых травмах 64 человек. 11 февраля Пентагон признал, что 8 января пострадали 109 человек, 78 из которых смогли вернуться на службу. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это первое нападение на базу в районе Киркука с конца декабря, когда там погиб американский гражданский служащий.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Путин пообещал сохранить понятия «папа» и «мама» в России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

13.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
14.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полымя
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика