Туристам с не принятого в пяти странах лайнера наконец разрешили сойти на берег

Источник материала: Tut.by

Пассажиры круизного лайнера Westerdam, который ранее отказались пустить в свои порты власти Японии, Филиппин, Тайваня, Таиланда и Гуама, начали высаживаться на берег в порту Сиануквиль в Камбодже. Об этом сообщает газета Khmer Times.

Решение о высадке пассажиров приняли после того, как у всех 20 человек с борта лайнера, у которых взяли анализы на коронавирус, не обнаружили заболевания.

Фотографии высадки первых пассажиров опубликовало американское посольство в Камбодже. По информации Khmer Times, на лайнере находилось более 600 граждан США.

The first passengers are off the #Westerdam and headed home! We’re happy to greet them as they step onto dry land. Thank you to the government of #Cambodia who helped this happen. pic.twitter.com/VPRcLIFChe — US Embassy Cambodia (@USEmbPhnomPenh) February 14, 2020

Лайнер Westerdam вышел из порта Гонконга 1 февраля. Предполагалось, что судно зайдет в ряд портов Тайваня и Японии, а 15 февраля завершит круиз в японском порту Иокогама.

Однако 7 февраля Япония не разрешила лайнеру войти в порт из-за опасений распространения коронавируса. Позднее лайнер не пустили также в портах Филиппин, Тайваня, Таиланда и Гуама. 13 февраля пассажирам не разрешили сойти на берег и в Камбодже. Губернатор провинции Сиануквиль отмечал, что это станет возможным только после проверки врачами состояния находившихся на лайнере туристов.

Всего на борту лайнера находились 1,4 тыс. пассажиров и более 800 членов экипажа. Среди них были восемь россиян, сообщали в посольстве России в Камбодже.