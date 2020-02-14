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Туристам с не принятого в пяти странах лайнера наконец разрешили сойти на берег

14.02.2020 07:58 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пассажиры круизного лайнера Westerdam, который ранее отказались пустить в свои порты власти Японии, Филиппин, Тайваня, Таиланда и Гуама, начали высаживаться на берег в порту Сиануквиль в Камбодже. Об этом сообщает газета Khmer Times.

Решение о высадке пассажиров приняли после того, как у всех 20 человек с борта лайнера, у которых взяли анализы на коронавирус, не обнаружили заболевания.

Фотографии высадки первых пассажиров опубликовало американское посольство в Камбодже. По информации Khmer Times, на лайнере находилось более 600 граждан США.

Лайнер Westerdam вышел из порта Гонконга 1 февраля. Предполагалось, что судно зайдет в ряд портов Тайваня и Японии, а 15 февраля завершит круиз в японском порту Иокогама.

Однако 7 февраля Япония не разрешила лайнеру войти в порт из-за опасений распространения коронавируса. Позднее лайнер не пустили также в портах Филиппин, Тайваня, Таиланда и Гуама. 13 февраля пассажирам не разрешили сойти на берег и в Камбодже. Губернатор провинции Сиануквиль отмечал, что это станет возможным только после проверки врачами состояния находившихся на лайнере туристов.

Всего на борту лайнера находились 1,4 тыс. пассажиров и более 800 членов экипажа. Среди них были восемь россиян, сообщали в посольстве России в Камбодже.

 
 
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Лайнер Westerdam вышел из порта Гонконга 1 февраля. Предполагалось, что судно зайдет в ряд портов Тайваня и Японии, а 15 февраля завершит круиз в японском порту Иокогама.
 
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