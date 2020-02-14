|
Туристам с не принятого в пяти странах лайнера наконец разрешили сойти на берег
14.02.2020 07:58 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пассажиры круизного лайнера Westerdam, который ранее отказались пустить в свои порты власти Японии, Филиппин, Тайваня, Таиланда и Гуама, начали высаживаться на берег в порту Сиануквиль в Камбодже. Об этом
Решение о высадке пассажиров приняли после того, как у всех 20 человек с борта лайнера, у которых взяли анализы на коронавирус, не обнаружили заболевания.
Фотографии высадки первых пассажиров опубликовало американское посольство в Камбодже. По информации Khmer Times, на лайнере находилось более 600 граждан США.
Лайнер Westerdam вышел из порта Гонконга 1 февраля. Предполагалось, что судно зайдет в ряд портов Тайваня и Японии, а 15 февраля завершит круиз в японском порту Иокогама.
Однако 7 февраля Япония
Всего на борту лайнера находились 1,4 тыс. пассажиров и более 800 членов экипажа. Среди них были восемь россиян, сообщали в посольстве России в Камбодже.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лайнер Westerdam вышел из порта Гонконга 1 февраля. Предполагалось, что судно зайдет в ряд портов Тайваня и Японии, а 15 февраля завершит круиз в японском порту Иокогама.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)