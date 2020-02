Туристам с не принятого в пяти странах лайнера наконец разрешили сойти на берег

Источник материала: Tut.by

Пассажиры круизного лайнера Westerdam, который ранее отказались пустить в свои порты власти Японии, Филиппин, Тайваня, Таиланда и Гуама, начали высаживаться на берег в порту Сиануквиль в Камбодже. Об этом сообщает газета Khmer Times.

Решение о высадке пассажиров приняли после того, как у всех 20 человек с борта лайнера, у которых взяли анализы на коронавирус, не обнаружили заболевания.

Фотографии высадки первых пассажиров опубликовало американское посольство в Камбодже. По информации Khmer Times, на лайнере находилось более 600 граждан США.