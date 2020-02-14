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В Литве одной из крупнейших торговых сетей грозят штрафы за зараженное сальмонеллой мясо

14.02.2020 18:25 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Одна из крупнейших торговых сетей Maxima и мясоперерабатывающая группа Biovela Group могут быть наказаны тысячными штрафами за попадание на рынок зараженного сальмонеллой мяса, пишет Delfi. Заместитель директора Государственной продовольственно-ветеринарной службой (ГПВС) Мантас Сташкявичюс сообщил, что в будущем планируется ужесточить штрафы.


Александра Квиткевич, TUT.BY

«Согласно закону о пищевых продуктах штраф может составлять от 144 евро до 24 тыс. евро», — заявил он на пресс-конференции в четверг.

По словам Сташкявичюса, штрафы грозят как Maxima, так и Biovela, поскольку обе компании поступили ненадлежащим образом. Процесс может затянуться на полугодие.

«Мы считаем, что обе компании поступили ненадлежащим образом. Как Biovela, так и сама Maxima, которая нас не информировала», — сказал он.

По словам Сташкявичюса, к промедлению Maxima с информированием о небезопасном мясе нельзя относиться терпимо, поэтому штраф за это будет строгим.

«К этому замалчиванию и промедлению мы точно не можем относиться терпимо. Мы всегда декларируем и заявляем, что это плохо, и ужесточим санкции. Мы повысим количество штрафов, санкций в будущем, если такие компании не будут сообщать о небезопасных пищевых продуктах, речь пойдет об остановке или закрытии таких компаний», — сказал один из руководителей ГПВС.

Сама Maxima заявляет, что не спешила делиться информацией со службой, поскольку ждала результатов анализов. Торговая сеть Maxima еще 3 февраля получила ответ из лаборатории о том, что в одном из взятых на пробу продуктов обнаружена микробиологическое загрязнение, однако не спешила информировать об этом службу. Торговля всем свежим мясом в этой сети была остановлена лишь 7 февраля.

Говоря о первичном источники сальмонеллеза, Сташкявичюс упомянул, что скорее всего это был цех Biovela, но это сложно отследить, поскольку ГПВС информировали слишком поздно.

Во вторник Biovela сообщила, что возможно зараженное сальмонеллой мясо попало лишь в торговую сеть Maxima.

Maxima, продавшая около 11 тонн возможно зараженных мясных продуктов Biovela, в целом уничтожила около 160 тонн мяса различных производителей — всю продукцию свежего мяса, которая была в магазинах на 7 февраля. Компания понесла около 0,5 млн евро убытков.

Это первый случай в Литве, когда было уничтожено свежее мясо, находившееся во всех магазинах сети.

 
 
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Сама Maxima заявляет, что не спешила делиться информацией со службой, поскольку ждала результатов анализов.
 
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