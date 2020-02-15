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В Ухане жителям нельзя покидать свой микрорайон

15.02.2020 10:05 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В китайском Ухане, который стал источником распространения нового коронавируса, ужесточили правила карантина. Местные власти опубликовали соответствующее распоряжение.


Фото: Reuters

По новым правилам будет контролироваться перемещение граждан в разные микрорайоны города. Перейти из одной части города в другую можно только через один пункт пропуска, на котором организуют круглосуточное дежурство, где будут регистрировать всех и проверять температуру и состояние граждан. Чтобы пересечь КПП необходимы веские основания.

В документе указано, что жителям, за исключением тех, кто обращается за медицинской помощью, участвует в противоэпидемической работе или обеспечивает функционирование (городских служб), не разрешается выходить за пределы жилого комплекса.

По последним данным, за сутки большинство случаев заболевания и смерти от коронавируса зафиксировано в Ухане. Всего же за сутки от вируса умерло 143 человека, 107 из них — в Ухане.

 
 
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В китайском Ухане, который стал источником распространения нового коронавируса, ужесточили правила карантина.
 
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