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В Ухане жителям нельзя покидать свой микрорайон
15.02.2020 10:05 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В китайском Ухане, который стал источником распространения нового коронавируса, ужесточили правила карантина. Местные власти
По новым правилам будет контролироваться перемещение граждан в разные микрорайоны города. Перейти из одной части города в другую можно только через один пункт пропуска, на котором организуют круглосуточное дежурство, где будут регистрировать всех и проверять температуру и состояние граждан. Чтобы пересечь КПП необходимы веские основания.
В документе указано, что жителям, за исключением тех, кто обращается за медицинской помощью, участвует в противоэпидемической работе или обеспечивает функционирование (городских служб), не разрешается выходить за пределы жилого комплекса.
По последним данным, за сутки большинство случаев заболевания и смерти от коронавируса зафиксировано в Ухане. Всего же за сутки от вируса умерло
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В китайском Ухане, который стал источником распространения нового коронавируса, ужесточили правила карантина.
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