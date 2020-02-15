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Два врача и пациенты заразились коронавирусом в японской больнице
15.02.2020 11:35 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Несколько новых случаев заражения коронавирусом подтверждено среди пациентов и персонала больницы в японской префектуре Вакаяма, где один из врачей ранее был госпитализирован с таким диагнозом. Об этом сообщила в субботу администрация префектуры.
«В общей сложности на данный момент мы подтвердили пять случаев заражения в больнице „Сайсэйкай арида“. Мы пока не установили общее число людей, с кем могли контактировать заразившиеся, это довольно сложная работа», — рассказал на пресс-конференции губернатор Вакаямы Нисака Ёсинобу.
Среди заразившихся, помимо врача больницы, — его жена, двое пациентов и хирург.
Ранее власти Вакаямы инициировали полную проверку пациентов и персонала больницы в рамках мер по предотвращению распространения инфекции.
Общее число зараженных новым коронавирусом в Японии к настоящему времени достигло 263 человек. Большинство из них — пассажиры и экипаж американского круизного лайнера Diamond Princess, который находится на
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Несколько новых случаев заражения коронавирусом подтверждено среди пациентов и персонала больницы в японской префектуре Вакаяма, где один из врачей ранее был...
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