ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Два врача и пациенты заразились коронавирусом в японской больнице

15.02.2020 11:35 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Несколько новых случаев заражения коронавирусом подтверждено среди пациентов и персонала больницы в японской префектуре Вакаяма, где один из врачей ранее был госпитализирован с таким диагнозом. Об этом сообщила в субботу администрация префектуры.


Фото: Reuters

«В общей сложности на данный момент мы подтвердили пять случаев заражения в больнице „Сайсэйкай арида“. Мы пока не установили общее число людей, с кем могли контактировать заразившиеся, это довольно сложная работа», — рассказал на пресс-конференции губернатор Вакаямы Нисака Ёсинобу.

Среди заразившихся, помимо врача больницы, — его жена, двое пациентов и хирург.

Ранее власти Вакаямы инициировали полную проверку пациентов и персонала больницы в рамках мер по предотвращению распространения инфекции.

Общее число зараженных новым коронавирусом в Японии к настоящему времени достигло 263 человек. Большинство из них — пассажиры и экипаж американского круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине в порту города Иокогама.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несколько новых случаев заражения коронавирусом подтверждено среди пациентов и персонала больницы в японской префектуре Вакаяма, где один из врачей ранее был...
 
Новости дня
Новости в мире
 
В Ухане жителям нельзя покидать свой микрорайон
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

14.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
15.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика