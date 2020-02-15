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Вирусное фото: китайский полицейский и его жена общаются через стекло карантинного отделения

15.02.2020 17:52 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Полицейский впервые за 10 дней видит жену, работающую медсестрой в городе Сюйчжоу, закрытом на карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Эту фотографию китайскому государственному СМИ Guancha прислал один из жителей города. Журналисты разместили снимок в популярной в Китае соцсети Weibo. За два дня публикация собрала почти 20 тысяч репостов и десятки тысяч лайков.


Фото: weibo.com

Герои этой фотографии — семья Ван. Ван Шувэнь работает медсестрой в больнице медицинского университета Сюйчжоу. С началом распространения коронавируса именно в этой больнице оборудовали отделение карантина для лечения заболевших новым типом пневмнонии. С момента, когда в отделение поступили первые пациенты, Шувэнь, как и многие другие медики, практически не покидала рабочего места.

Ван Шувэнь 47 лет, она не была дома уже больше 10 дней. Ее мужу Ван Шенькуну — 48 лет. Он тоже работает сутками, чтобы обеспечить безопасность и порядок в закрытом на карантин городе.

«Я не видел любимую уже 10 дней и уже ужасно скучал. Я хотел просто взглянуть на нее, чтоб мне стало спокойнее», — рассказал Ван. Он пришел к карантинному отделению больницы, где работает его жена, в 7.30 утра, чтобы хоть на несколько минут увидеть ее.

После того как фото пары стало вирусным, журналисты Guancha.cn стали искать изображенных на нем людей. В полиции подтвердили, что Ван Шенькун служит в дорожной полиции Сюйчжоу. Этот город находится примерно в 800 километрах от центра распространения коронавируса — Уханя.

Журналисты выяснили, что у семьи Ван есть сын — ему сейчас 17 лет и он учится в полицейской академии. Чтобы хоть как-то видеться с родителями, молодой человек написал рапорт на имя начальника академии с просьбой разрешить ему патрулировать улицы вместе с отцом. Начальник академии удовлетворил просьбу парня.

А автором фотографии оказался коллега Ван Шенькуна — работник отдела общественной безопасности полиции Сюйчжоу. Офицеры вместе пришли к дверям инфекционного отделения, чтобы увидеть любимых незадолго до начала своего дежурства.

«Надеюсь, СМИ поделятся этой фотографией, и это придаст всем сил и позитива», — сказал автор фотографии журналистам.

 
 
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«Надеюсь, СМИ поделятся этой фотографией, и это придаст всем сил и позитива», - сказал автор фотографии журналистам.
 
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