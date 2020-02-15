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ВОЗ: дальнейшее развитие эпидемии коронавируса предсказать невозможно

15.02.2020 21:31 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Дальнейшее развитие эпидемии, вызванной коронавирусом, невозможно спрогнозировать. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил в субботу в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.


Фото: Reuters

— Невозможно предсказать, в каком направлении пойдет эпидемия коронавируса, — сказал он. Глава ВОЗ, в частности, выразил обеспокоенность воздействием эпидемии на страны со слабой системой здравоохранения.

В этой связи он призвал мировое сообщество проявить сплоченность в борьбе с коронавирусом.

— Мы должны руководствоваться солидарностью — сказал он, добавив, что главную угрозу сейчас представляет «не вирус как таковой, а стигматизация», и следует «остановить ненависть».

— В нашем расколотом и разделенном мире здоровье является одной из немногих сфер, где страны могут работать вместе ради общей цели, — сказал гендиректор ВОЗ, подчеркнув важную роль здравоохранения как моста, связывающего страны.

Тедрос Аданом Гебрейесус привлек внимание также к другим проблемам, вызывающим у ВОЗ тревогу.

— Мы обеспокоены растущим числом случаев заболевания в Китае и пришедшими вчера (в пятницу) из Китая сообщениями о числе заразившихся или умерших работниках здравоохранения, — сказал он.

Озабоченность в ВОЗ высказывают, помимо этого, в связи с недостаточно быстрым реагированием мирового сообщества на призыв о выделении средств на борьбу с коронавирусом и острой нехваткой защитных противовирусных средств для работников здравоохранения.

Распространение COVID-19

В субботу Министерство здравоохранения Сингапура сообщило о пяти новых случаях заражения. В числе заболевших — местные граждане, а также выходцы из Китая и Бангладеш, работающие на нескольких предприятиях.

По состоянию на 15 февраля общее число инфицированных в стране достигло 72 человек. Выздоровели 18 человек. 67 новых случаев заражения коронавирусом выявили на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии. Как пишет РБК, на лайнере подтверждено 285 случаев заболевания.

Дополнительное финансирование

Между тем в Китае власти на 9,7% увеличили финансирование борьбы с распространением коронавируса, выделив дополнительно 8 млрд юаней ($ 1,14 млрд). Как сообщило в субботу Министерство финансов КНР, в итоге ассигнования достигли 90,1 млрд юаней ($ 12,9 млрд).

Как отмечается на сайте ведомства, 43% от дополнительных средств будет направлено в провинцию Хубэй, где наблюдается наибольшее число инфицированных. Центральный госбюджет обеспечивает примерно треть от всех отчислений по стране, остальные расходы власти регионов финансируют самостоятельно.

 
 
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- Мы обеспокоены растущим числом случаев заболевания в Китае и пришедшими вчера (в пятницу) из Китая сообщениями о числе заразившихся или умерших работниках...
 
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