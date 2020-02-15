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ВОЗ: дальнейшее развитие эпидемии коронавируса предсказать невозможно
15.02.2020 21:31 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Дальнейшее развитие эпидемии, вызванной коронавирусом, невозможно спрогнозировать. Об этом, как
— Невозможно предсказать, в каком направлении пойдет эпидемия коронавируса, — сказал он. Глава ВОЗ, в частности, выразил обеспокоенность воздействием эпидемии на страны со слабой системой здравоохранения.
В этой связи он призвал мировое сообщество проявить сплоченность в борьбе с коронавирусом.
— Мы должны руководствоваться солидарностью — сказал он, добавив, что главную угрозу сейчас представляет «не вирус как таковой, а стигматизация», и следует «остановить ненависть».
— В нашем расколотом и разделенном мире здоровье является одной из немногих сфер, где страны могут работать вместе ради общей цели, — сказал гендиректор ВОЗ, подчеркнув важную роль здравоохранения как моста, связывающего страны.
Тедрос Аданом Гебрейесус привлек внимание также к другим проблемам, вызывающим у ВОЗ тревогу.
— Мы обеспокоены растущим числом случаев заболевания в Китае и пришедшими вчера (в пятницу) из Китая сообщениями о числе заразившихся или умерших работниках здравоохранения, — сказал он.
Озабоченность в ВОЗ высказывают, помимо этого, в связи с недостаточно быстрым реагированием мирового сообщества на призыв о выделении средств на борьбу с коронавирусом и острой нехваткой защитных противовирусных средств для работников здравоохранения.
Распространение COVID-19
В субботу Министерство здравоохранения Сингапура сообщило о пяти новых случаях заражения. В числе заболевших — местные граждане, а также выходцы из Китая и Бангладеш, работающие на нескольких предприятиях.
По состоянию на 15 февраля общее число инфицированных в стране достигло 72 человек. Выздоровели 18 человек. 67 новых случаев заражения коронавирусом выявили на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии. Как
Дополнительное финансирование
Между тем в Китае власти на 9,7% увеличили финансирование борьбы с распространением коронавируса, выделив дополнительно 8 млрд юаней ($ 1,14 млрд). Как сообщило в субботу Министерство финансов КНР, в итоге ассигнования достигли 90,1 млрд юаней ($ 12,9 млрд).
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- Мы обеспокоены растущим числом случаев заболевания в Китае и пришедшими вчера (в пятницу) из Китая сообщениями о числе заразившихся или умерших работниках...
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