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Петр Павленский и его подруга арестованы во Франции по делу об интимном видео

16.02.2020 16:35 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Художник-акционист Петр Павленский заключен под стражу во Франции по делу о публикации интимной видеозаписи, сообщает BFM TV. Также по делу о вмешательстве в личную жизнь и распространении сексуальных материалов без согласия человека арестована 29-летняя подруга художника. Об этом сообщает издание «Медуза».


Фото: Missoksana / wikipedia.org

Дело расследуют из-за заявления бывшего кандидата в мэры Парижа Бенжамена Гриво. Он пожаловался на публикацию видео интимного характера якобы с его участием. Петр Павленский ранее заявил, что это он опубликовал видеозапись, которую, по его словам, ему передала любовница Гриво. После публикации записи Гриво снял свою кандидатуру с выборов.

Имя арестованной женщины не приводится. Телеканал указывает, что это уроженка города Мец на северо-востоке Франции. Женщина говорила, что состоит в отношениях с Павленским, начиная с января 2019 года. BFM TV утверждает, что она была получателем видео с участием Гриво. Запись была снята в 2018 году.

Первоначально Павленский был задержан 15 февраля по делу о драке, произошедшей 31 декабря.

В России Петр Павленский был фигурантом двух уголовных дел из-за акций, которые он устраивал. В 2017 году он получил политическое убежище во Франции. Художник уехал из России после того, как актриса «Театра.doc» Анастасия Слонина обвинила его в сексуальных домогательствах и избиении ее друга. Павленский называл дело политическим.

В январе 2019 года суд в Париже приговорил Павленского к условному сроку за поджог здания Банка Франции в 2017 году. Во время расследования художник провел 11 месяцев в тюрьме.

 
 
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Также по делу о вмешательстве в личную жизнь и распространении сексуальных материалов без согласия человека арестована 29-летняя подруга художника.
 
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