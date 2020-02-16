|
Петр Павленский и его подруга арестованы во Франции по делу об интимном видео
16.02.2020 16:35 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Художник-акционист Петр Павленский заключен под стражу во Франции по делу о публикации интимной видеозаписи, сообщает BFM TV. Также по делу о вмешательстве в личную жизнь и распространении сексуальных материалов без согласия человека
Дело расследуют из-за заявления бывшего кандидата в мэры Парижа Бенжамена Гриво. Он пожаловался на публикацию видео интимного характера якобы с его участием. Петр Павленский ранее
Имя арестованной женщины не приводится. Телеканал
Первоначально Павленский был
В России Петр Павленский был фигурантом двух уголовных дел из-за акций, которые он устраивал. В 2017 году он получил политическое убежище во Франции. Художник уехал из России после того, как актриса «Театра.doc» Анастасия Слонина обвинила его в сексуальных домогательствах и избиении ее друга. Павленский называл дело политическим.
В январе 2019 года суд в Париже
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Также по делу о вмешательстве в личную жизнь и распространении сексуальных материалов без согласия человека арестована 29-летняя подруга художника.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)