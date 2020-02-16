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Фармкомпания получила разрешение на продажу лекарства от коронавируса

16.02.2020 20:33 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Китайская фармацевтическая компания Zhejiang Hisun Pharmaceutical заявила, что получила от властей страны разрешение продавать препарат «Фавипиравир» (Favipiravir) в качестве потенциального лекарства от коронавируса. Об этом пишет РБК со ссылкой на Reuters.


Фото: Reuters

В компании уточнили, что будут продолжать клинические испытания препарата после его появления на рынке в новом качестве.

Портал China.org со ссылкой на заявление директора Центра биотехнологических разработок при китайском Министерстве науки и техники КНР Чжан Синьминя отмечает, что в клинических испытаниях «Фавипиравира» участвовали 70 пациентов. По первоначальным данным, препарат обладает «относительно очевидной эффективностью» и с низкой вероятностью вызывает побочные эффекты. Аналогичные испытания проходят еще несколько препаратов.

По данным Всемирной организации здравоохранения, первые тесты вакцины, созданной конкретно против вируса COVID-2019, начнутся на людях через четыре-пять месяцев. При этом непосредственно к применению вакцины можно будет перейти примерно через год-полтора.

Коронавирусом заражено более 68 тыс. человек. Количество погибших из-за эпидемии заболевания приблизилось к 1,7 тыс. человек.

 
 
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В компании уточнили, что будут продолжать клинические испытания препарата после его появления на рынке в новом качестве.
 
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