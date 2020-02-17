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Гренландия собралась экспортировать ледниковую талую воду

17.02.2020 22:23 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гренландия намерена наладить экспорт талой воды, которая может быть востребована в засушливых регионах из-за глобального потепления. Об этом сообщил в интервью немецкой газете Der Tagesspiegel министр индустрии и энергетики Гренландии Йесс Сване.


«Мы провели исследование, показавшее, насколько наша вода чиста, каковы ее запасы и сколько лет мы могли бы экономически использовать ее. Сейчас мы можем сказать всему миру: у нас большие объемы чистейшей воды, и мы предлагаем использовать этот ресурс», — отметил министр.

«Глобальное потепление — одна из причин дефицита воды в мире. На протяжении тысячелетий в Гренландии имеется талая вода. Сейчас мы поняли, что можем выйти на рынок с продуктом, которого больше нигде нет», — заключил Сване.

По мнению политика, диверсификация экономики за счет, например, торговли водой поможет Гренландии быть более независимой от Дании. По этой же причине власти автономии намерены активнее развивать туризм.

По данным климатологов, самые большие запасы многолетних арктических льдов у берегов этого острова сокращаются почти в два раза быстрее, чем ледовый покров в других регионах Арктики. Специалисты на протяжении многих лет наблюдают за состоянием «Последнего ледового моря» — самого крупного скопления многолетних льдов у северо-западных берегов острова Гренландия, протянувшегося на 1,2 тыс. километров от северных границ моря Ванделя и до южных оконечностей островов Канадского Арктического архипелага.

Их расчеты неожиданно показали, что на западной и восточной окраине «Последнего ледового моря» существует как минимум два участка, где толщина льда резко сократилась, уменьшившись с 1979 года на полтора метра.

Гренландия является территорией в составе Королевства Дания и с 2009 года имеет права широкой автономии. Несмотря на высокий уровень самоуправления, вопросы внешней политики и безопасности острова остаются прерогативой Копенгагена.

 
 
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По данным климатологов, самые большие запасы многолетних арктических льдов у берегов этого острова сокращаются почти в два раза быстрее, чем ледовый покров в...
 
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