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Пассажиры лайнера Diamond Princess рассказали о карантине на борту
17.02.2020 23:07 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сергей Попов, один из российских пассажиров лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в порту Йокогамы, узнал о заражении своей соотечественницы несколько часов назад. Об этом он
«Только завтра все будет известно [о мерах профилактики]», — сказал РБК Сергей Попов, отметив, что имя заразившейся ему неизвестно.
Пассажирам запретили покидать каюты в связи с распространением коронавируса и объявленным карантином, добавил РБК пассажир Ксандр Со. Он добавил, что не знаком с находящимися на корабле россиянами и ему неизвестно, кто именно болен коронавирусом.
«Мы должны оставаться в каютах. Их нельзя покидать, но можно выходить на час в определенную зону, для каждого этажа есть свое расписание. Мы должны надевать маски каждый раз, когда покидаем каюты и открываем дверь. С другими пассажирами можно разговаривать только на расстоянии двух футов (60 см. — РБК). Завтрак, обед и ужин доставляют к двери каюты», — пояснил Ксандр Со.
Днем 17 февраля
На судне был объявлен карантин. Как сообщали в посольстве России в Токио, японская сторона не планирует продлевать карантин на Diamond Princess, который истекает 19 февраля.
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Пассажирам запретили покидать каюты в связи с распространением коронавируса и объявленным карантином, добавил РБК пассажир Ксандр Со.
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