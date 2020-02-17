Пассажиры лайнера Diamond Princess рассказали о карантине на борту

Источник материала: Tut.by

Сергей Попов, один из российских пассажиров лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в порту Йокогамы, узнал о заражении своей соотечественницы несколько часов назад. Об этом он рассказал РБК .



Фото: Reuters

«Только завтра все будет известно [о мерах профилактики]», — сказал РБК Сергей Попов, отметив, что имя заразившейся ему неизвестно.

Пассажирам запретили покидать каюты в связи с распространением коронавируса и объявленным карантином, добавил РБК пассажир Ксандр Со. Он добавил, что не знаком с находящимися на корабле россиянами и ему неизвестно, кто именно болен коронавирусом.

«Мы должны оставаться в каютах. Их нельзя покидать, но можно выходить на час в определенную зону, для каждого этажа есть свое расписание. Мы должны надевать маски каждый раз, когда покидаем каюты и открываем дверь. С другими пассажирами можно разговаривать только на расстоянии двух футов (60 см. — РБК). Завтрак, обед и ужин доставляют к двери каюты», — пояснил Ксандр Со.

Днем 17 февраля стало известно , что гражданку России, находившуюся на круизном лайнере Diamond Princess, госпитализировали после выявления у нее коронавируса нового типа 2019-nCoV. Лайнер, выполняющий рейс по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, был пришвартован на карантин в порт японского города Йокогама 4 февраля. Изначально у пассажира лайнера — 80-летнего жителя Гонконга нашли новый вид коронавируса. После этого медики провели тестирование и осмотр пассажиров и нашли заболевание еще у десяти человек. По последним данным, общее число заболевших среди пассажиров и членов экипажа лайнера выросло до 454 человек.

На судне был объявлен карантин. Как сообщали в посольстве России в Токио, японская сторона не планирует продлевать карантин на Diamond Princess, который истекает 19 февраля.