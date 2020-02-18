Разведка Нидерландов не нашла в районе крушения MH17 ни одного комплекса «Бук»

Источник материала: Tut.by

Крушение малайзийского Boeing на востоке Украины в июле 2014 года произошло в районе, где не было ни одного зенитного ракетного комплекса «Бук». Об этом свидетельствует документ Службы военной разведки и безопасности Нидерландов, опубликованный в понедельник платформой для независимых журналистов Bonanza Media .



Фото: Reuters

Как следует из документа, направленного голландской прокуратуре, «рейс MH17 пролетал вне зоны досягаемости со всех установленных и используемых Украиной и Россией мест, где были размещены комплексы «Бук-М1».

«Для меня главный вывод заключается в том, что голландская сторона располагала информацией о расположении комплексов «Бук» во время конфликта», — отметил в беседе с корреспондентом ТАСС голландский журналист Макс ван дер Верфф, который вместе с российской журналисткой Яной Ерлашовой является основателем платформы Bonanza Media. «Эту информацию мы не видели ранее, — обратил внимание он. — И голландская сторона в своих документах приходит к выводу, что не обладает информацией о нахождении ни одного «Бука» поблизости от места крушения MH17».

И еще три документа

В общей сложности журналисты опубликовали четыре документа. Второй из них представляет собой стенограмму беседы немецкого независимого журналиста Билли Сикса с представителями австралийской полиции. В этом документе Сикс, в числе прочего, рассказывает о свидетелях, которые видели в небе украинские истребители в день крушения MH17. Ван дер Верфф заметил, что лично знает Сикса. «Я удостоверился у самого Билли, что эти документы являются настоящими [и что такая беседа действительно проходила в указанное время в указанном месте], — сказал независимый журналист. — И это одна из причин, которые позволяют нам быть уверенными, что эти документы не поддельные». Об источнике, предоставившем документы, он говорить категорически отказался.