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Россия напечатает 300 млн банкнот для Венесуэлы, в которой обострился экономический кризис

19.02.2020 13:11 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Венесуэла заказала у России печать 300 миллионов банкнот номиналом от 10 тысяч (0,14 доллара США) до 50 тысяч боливаров (0,68 доллара), сообщает Bloomberg со ссылкой на копию контракта, подписанного центральным банком Венесуэлы и Гознаком.


Фото: Reuters

Стоимость заказа составила 6,8 миллиона евро. В Гознаке отказались от комментариев, пресс-служба центрального банка Венесуэлы не ответила на запрос журналистов. Стоимость заказанных купюр составляет около 143 миллионов долларов.

Из-за гиперинфляции правительство Венесуэлы вынуждено постоянно печатать новые банкноты. Bloomberg отмечает, что доллар США стал предпочтительной валютой в стране. Это признает и президент страны Николас Мадуро.

Агентство утверждает, что у правительства Венесуэлы были сложности с оплатой счетов производителей банкнот. В 2019 году британская компания De la Rue, один из крупнейших производителей банкнот в мире, списала 23 миллиона доллара из-за задолженности латиноамериканской страны.

В Венесуэле обострился экономический кризис на фоне политической ситуации и санкций США. Россия осталась одной из немногих стран, которые поддерживают Венесуэлу.

Гознак поставляет банкноты в десятки стран, говорится на сайте компании. В том числе в Ливан, Йемен, Гватемалу, а также в страны Азии, Африки и Ближнего зарубежья. В 2012 году директор Гознака Аркадий Трачук сообщал, что предприятие печатает банкноты для 20 стран.

 
 
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Венесуэла заказала у России печать 300 миллионов банкнот номиналом от 10 тысяч (0,14 доллара США) до 50 тысяч боливаров (0,68 доллара), сообщает Bloomberg со ссылкой на копию...
 
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