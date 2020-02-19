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Пекин прокомментировал меры России по ограничению въезда китайцев

19.02.2020 12:59 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Введенные российской стороной ограничительные меры, касающиеся запрета въезда на ее территорию китайских граждан, являются временными и обусловлены национальными интересами РФ. Об этом в среду в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.


Фото: Reuters

«Российская сторона заранее по дипломатическим каналам проинформировала Китай [о своем решении]. Россия убеждена, что Китай победит в борьбе с эпидемией, и она также выразила твердую поддержку КНР. Из-за необходимости обеспечения национальных интересов и борьбы с распространением заболевания [российской стороной] были приняты ограничительные меры, которые не предусматривают полного запрета на поездки между двумя странами, а являются временными инициативами, которые будут скорректированы или даже отменены, как только ситуация улучшится», — заявил дипломат

Он также отметил, что «в отношении отдельных групп, которых затронули ограничения, в частности студентов, которые не могут вернуться в Россию, российской стороной будет предпринят ряд мер, таких как дистанционное обучение, чтобы данная ситуация не оказала влияния на общий объем изучаемых учебных программ».

«Россия и Китай являются крупнейшими соседями. Мы уделяем большое внимание комплексу мер, принимаемых российской стороной в борьбе с эпидемией. Мы также отмечаем, что российская сторона неоднократно выражала поддержку Китаю и оказала нам значительную помощь. Рассчитываем, что международное сообщество, в том числе и Россия, будут и дальше оказывать поддержку, объективно оценивать ситуацию с распространением эпидемии, примут меры для скорейшей корректировки ограничительных мер и сделают так, чтобы контакты и сотрудничество в различных областях не пострадали», — подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории страны сообщили, что Россия с 20 февраля временно приостановит въезд граждан Китайской Народной Республики, направляющихся в целях осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях. Также будет временно приостановлен прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в РФ в целях осуществления трудовой деятельности гражданам Китая, разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу указанным гражданам, находящимся за пределами России.

 
 
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Введенные российской стороной ограничительные меры, касающиеся запрета въезда на ее территорию китайских граждан, являются временными и обусловлены...
 
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