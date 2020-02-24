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Bloomberg объяснил аномальную теплую зиму в Беларуси и Европе

24.02.2020 05:52 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Аномально теплая зима в Европе и США объясняется необычной ситуацией в Арктике, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на американских ученых из Weather Underground и Weather Tiger LLC.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По их данным, аномально высокая температура объясняется необычайно устойчивой областью низкого давления в районе Северного полюса. Из-за нее ветры, которые обычно «отправляют» холодный воздух на юг, оказались буквально заперты в одном месте. По факту они циркулируют на самом севере планеты и не попадают в южные районы.

Такая ситуация привела к том, что в США температура оказалась выше средней на 3 градуса. По данным местных метеорологов, если аномальная ситуация продлится до конца февраля, то нынешняя зима станет самой теплой в Соединенных Штатах за последний 141 год.

Аналогичная ситуация складывается в Европе, восточной части Канады, большей части России.

Климатическая зима в Беларуси в этом сезоне так и не наступила и, если в последнюю неделю февраля будет устойчивая плюсовая температура, не наступит и вовсе. Тогда эта зима войдет в историю страны как единственная зима, которой не было.

На понедельник в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности

При этом эксперты AccuWeather и Maxar были уверены, что нынешняя зима будет холодней предыдущей, однако метеорологи не ожидали, что область низкого давления в Арктике сохранится на столь долгий срок.

Ученые пока не выяснили, что стало причиной аномалии. Ранее эксперты предполагали, что при нормальном развитии ситуации зима должна быть холодной.

 
 
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Из-за нее ветры, которые обычно «отправляют» холодный воздух на юг, оказались буквально заперты в одном месте. По факту они циркулируют на самом севере планеты и не...
 
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