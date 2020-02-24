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В Польше прошли акции противников и сторонников Бурого. Его отряд убивал белорусов в 1946-м
24.02.2020 00:25 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
23 февраля в польском городе Гайновка прошли два мероприятия. Сторонники Ромуальда Райса по кличке Бурый провели «Марш памяти проклятых солдат». А противники собрались на молебен и почтили память жертв его отряда.
В «Марше памяти проклятых солдат», по оценкам полиции, приняли участие около 150 человек. Издание
Серьезных столкновений с полицией не произошло.
В ответ на марш была организована встреча для людей, которые хотели помолиться за жертв Ромуальда Райса — «Вечная память».
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Что за Бурый?
В 1946 году отряд Ромуальда Райса сжег пять деревень на территории восточной Польши, где жили православные белорусы. Тогда погибли 79 человек. В 1948 Бурого арестовали, после казнили через повешение.
В 1995 году Варшавский военный окружной суд отменил смертный приговор Райсу, поскольку он «боролся за независимое существование польского государства». После многолетнего разбирательства польские историки пришли к выводу, что действия Бурого «имели признаки геноцида» по отношению к православным белорусам. После отношение к Бурому снова пересмотрели и оправдали.
Белорусский МИД с такой оценкой
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Сторонники Ромуальда Райса по кличке Бурый провели «Марш памяти проклятых солдат». А противники собрались на молебен и почтили память жертв его отряда.
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