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Хроники коронавируса: Число жертв в Китае превысило 2600 человек, по миру - более 40

25.02.2020 06:21 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2663, выздоровели более 27,2 тысяч человек. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению Китая.


Фото: Reuters
  • За минувшие сутки в Китае из-за коронавируса нового типа 2019-nCoV погиб 71 человек. К настоящему моменту общее число жертв коронавируса в Китае составляет 2663 человека, а случаев заражения — более 77 тысяч человек. В общей сложности излечиться от вируса удалось 27 230 пациентам, а число прошедших обследование по всему Китаю превысило 641 тысяч человек.
  • Общее число заболевших в мире составляет более 80 тысяч человек. В Южной Корее заразились 893 человека, Японии — 159 человек, в Сингапуре — 90. Помимо Китая наибольшее число жертв коронавируса зафиксировано в Иране — 12 человек. Восемь человек умерли в Южной Корее, семь — в Италии. Также стало известно о четвертой жертве коронавируса среди пассажиров судна Diamond Princess. Умершему было более 80 лет.
  • В 73 раза за выходные увеличилось число зараженных новым коронавирусом в Италии — в пятницу сообщалось лишь о трех заболевших, в понедельник власти сообщили о 229 зарегистрированных случаях. Большинство заболевших зафиксировано в Ломбардии и Венето.
  • В затронутых заболеванием регионах введены чрезвычайные меры: запрещены публичные мероприятия, закрыты общественные учреждения, снижена интенсивность работы общественного транспорта, все инфицированные и те, кто с ними контактировал, помещены в карантин. В десяти городах въезд и выезд разрешены лишь по специальным документам. Людей просят не покидать дома. В Милане — столице Ломбардии — на неделю закрыты школы и отменены групповые поездки учащихся, некоторые показы в рамках миланской недели моды прошли за закрытыми дверями с интернет-трансляциями. Кроме того, раньше срока завершен венецианский карнавал.
  • Заболевание, вызываемое коронавирусом, обладает потенциалом пандемии, но пока ситуация с распространением инфекции не достигла такого уровня, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
 
 
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Помимо Китая наибольшее число жертв коронавируса зафиксировано в Иране - 12 человек. Восемь человек умерли в Южной Корее, семь - в Италии.
 
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