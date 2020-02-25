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«Отказ поставил бы в неловкое положение». Стало известно, что Путин подарил Трампу в 2018 году

25.02.2020 02:20 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент США Дональд Трамп в 2018 году в качестве подарка получил от российского лидера Владимира Путина набор из 12 серебряных монет, посвященных проходившему в России чемпионату мира по футболу. Об этом свидетельствует список врученных представителям властей США подарков за 2018 календарный год. Документ, подготовленный управлением протокола Госдепартамента, был опубликован в понедельник в электронной базе Федерального реестра (сборник официальных документов американского правительства).


Фото: Reuters

Подарок был преподнесен 19 августа 2018 года. По оценкам американских властей, его стоимость составляет $ 1,5 тыс. Сейчас набор монет находится на хранении в Национальном архиве США. «Отказ [от подарка] поставил бы в неловкое положение дарителя и правительство США», — поясняется в графе о причинах принятия подарка.

Полный перечень занял более ста страниц. Из всех внесенных в него подарков 17 адресованы президенту Соединенных Штатов. В частности, от премьер-министра Вьетнама Нгуен Суан Фука Трамп получил свой собственный портрет в золотой раме стоимостью более $ 3 тыс., а австралийский премьер Скотт Моррисон подарил американскому президенту кожаные полусапоги челси за $ 545. Самый дорогостоящий подарок — сумку для гольфа от бренда Louis Vuitton за $ 8275 — американскому президенту преподнес его французский коллега Эмманюэль Макрон.

В числе подарков, которые получала от иностранных должностных лиц первая леди США Меланья Трамп, оказались, помимо прочего, произведения искусства, ювелирные украшения, предметы одежды, мебель. Самым дорогостоящим американские власти сочли подарок эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани — шесть тарелок из нимфенбургского фарфора стоимостью $ 23,5 тыс.

 
 
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Президент США Дональд Трамп в 2018 году в качестве подарка получил от российского лидера Владимира Путина набор из 12 серебряных монет, посвященных проходившему в...
 
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