Американец попытался взорвать машину рядом с Пентагоном

Источник материала: Tut.by

В США 19-летний парень попытался взорвать автомобиль около здания Пентагона, сообщает The Washington Post .



Фото: Reuters

Инцидент произошел утром в понедельник, 24 февраля. Сотрудник полиции заметил 19-летнего Мэттью Ричардсона из Арканзаса на северной парковке Пентагона. Молодой человек пытался с помощью прикуривателя зажечь кусок ткани, который был вставлен в бензобак Land Rover.

Когда офицер подошел к парню, тот заявил, что собирается взорвать себя и автомобиль. Машина принадлежала военнослужащему, который не был знаком с Ричардсоном.

Когда полицейский попытался задержать мужчину, тот побежал в сторону Арлингтонского кладбища. Парня поймали спустя час примерно в полутора километрах от здания Пентагона.

При обыске у Ричардсона были найдены документы, согласно которым он был арестован на выходных за нападение на сотрудника правоохранительных органов. 26 февраля он должен был предстать перед Арлингтонским судом по этому делу.

Сейчас молодой человек арестован. Если суд признает его виновным, ему грозит до пяти лет тюрьмы.

В конце января две женщины на внедорожнике попытались прорваться к резиденции президента США Мар-а-Лаго во Флориде. Охрана открыла огонь, никто не пострадал. Полиция задержала женщин.