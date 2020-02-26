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Отель на карантине. Что происходит на Тенерифе, где заложниками коронавируса оказалась тысяча туристов

26.02.2020 06:08 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

25 февраля около тысячи туристов оказались на карантине в отеле H10 Costa Adeje Palace на Тенерифе. У одного из отдыхающих — итальянского врача, оказался положительный тест на коронавирус. Мужчину госпитализировали, остальных отдыхающих изолировали в помещениях отеля. Где застряли сотни туристов — в фотографиях Reuters.



Один из гостей отеля показал записку, которой его уведомили о карантине. Он нашел ее у двери номера. «Мы с большим сожалением вынуждены информировать вас, что по медицинским причинам гостиница закрывается. Вы обязаны оставаться в номерах до дальнейшего распоряжения медицинских властей», — пишет Русская служба Би-би-си. Фото: Reuters

Сотрудники отеля, закрытого на карантин, в защитных масках общаются с постояльцами. Фото: Reuters

Сотрудники отеля выставляют воду для гостей. Фото: Reuters

Местные СМИ пишут, что отель охраняют силовики, чтобы никто не мог попасть или покинуть территорию. Фото: Reuters

Сотрудники экстренных служб дежурят возле закрытого отеля. Фото: Reuters

Люди проходят мимо клиники, куда поместили заразившегося коронавирусом. Фото: Reuters

Один из постояльцев рассказал, что отдыхающим разрешено передвигаться внутри отеля. На фото сотрудник отеля в защитной маске говорит по телефону. Фото: Reuters

Фото: Reuters

 
 
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