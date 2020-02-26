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Отель на карантине. Что происходит на Тенерифе, где заложниками коронавируса оказалась тысяча туристов
26.02.2020 06:08 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
25 февраля около тысячи туристов
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Отель на карантине. Что происходит на Тенерифе, где заложниками коронавируса оказалась тысяча туристов
Где застряли сотни туристов - в фотографиях Reuters.
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