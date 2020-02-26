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Нидерланды засекретят имена свидетелей по делу МН17

26.02.2020 06:49 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как сообщил нидерландский телеканал NOS, власти не будут разглашать данные 13 свидетелей по делу о крушении Boeing 777 на Донбассе. Однако просьбу об анонимности одного свидетеля отклонили из-за невозможности не раскрывать его, пишет РБК.


Фото: Reuters

Нидерланды засекретят личности 13 человек, которые проходят как свидетели по делу о крушении малайзийского Boeing 777 (рейс MH17) над самопровозглашенной ДНР в 2014 году. Местная прокуратура утверждает, что они подвергаются «значительным рискам», сообщает телеканал NOS со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении документы.

Для свидетелей, которые нуждаются в конфиденциальности, в списке прописан знак X, кроме того они идут под номерами с буквой V. Что обозначают эти символы телеканал не поясняет, однако в Минюсте ответили, что нумерация не связана с количеством свидетелей.

Телеканал также утверждает, что для одного из них отклонили просьбу не раскрывать личность. Судья считает, что сделанное заявление может поставить этого человека под угрозу, но гарантировать анонимность ему нельзя.

Кроме того, в документах говорится, что подозреваемым предъявляют обвинения в убийстве и непреднамеренном убийстве, поскольку они «сознательно подвергли опасности самолет». По утверждению прокуратуры, они предоставили командованию, использовавшему ЗРК «Бук», который предположительно сбил лайнер, его координаты для запуска ракеты. Помимо этого, нидерландские прокуроры считают, что подозреваемые, в частности, скрывали «Бук».

Ранее нидерландский прокурор Фред Вестербеке, изначально расследовавший крушение, заявил, что существуют свидетели того, что самолет был сбит ракетой. Их количество он не раскрыл. Вестербеке также говорил, что не сомневается в том, что самолет был сбит ракетой ЗРК «Бук». Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова прокурора, заявила, что «из трагедии устроили балаган».

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines разбился в июле 2014 года. Погибли 289 человек. На борту самолета находились в основном граждане Нидерландов, а также Бельгии, Австралии, Украины и Малайзии. Официальные итоги расследования Объединенная следственная группа (JIT) представила только в июне 2019 года. Подозреваемыми она назвала одного украинца (Леонида Харченко) и троих россиян (бывшего главу Минобороны ДНР Игоря Гиркин (Стрелкова), Олега Пулатова и Сергея Дубинского). Суд над ними назначили на 9 марта в Гааге. Расследовательская группа Bellingcat утверждала, что самолет был сбит из ЗРК «Бук», который связан с российской 53-й зенитно-ракетной бригаде (воинская часть 32 406) в Курске. Россия отрицала причастность к катастрофе, а президент Владимир Путин утверждал, что нет оснований доверять результатам расследования.

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Кроме того, в документах говорится, что подозреваемым предъявляют обвинения в убийстве и непреднамеренном убийстве, поскольку они «сознательно подвергли...
 
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