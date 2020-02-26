«Украина не заслуживает такой чести». Экс-куратор Украины в Кремле о своем уходе, Донбассе и Зеленском

Источник материала: Tut.by

Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков, которого называли «куратором Украины», в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову, которое опубликовано на портале «Актуальные комментарии», объяснил свою отставку и рассказал, почему в свое время стал заниматься Украиной.



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«Я ведь Донбассом и Украиной занимался в основном. Контекст изменился, скажем так. То есть, в итоге я должен был продолжать ими заниматься. Но контекст изменился», — рассказал Сурков, уходя от прямого ответа. Он также заявил, что причины его ухода еще в январе «довольно верно» изложили Соловьев из «Коммерсанта» и Алексей Венедиктов и «некоторые, которым уж очень интересно, могут эти комментарии сами найти». (Российские СМИ, напомним, тогда писали, что Сурков решил уйти в отставку из-за «смены курса на украинском направлении».)

Почему решил заниматься Украиной

— Выбрал Украину. Чисто интуитивно. Никто мне не подсказывал и сам я ничего не знал. Да и никто наверняка не знал. Я почувствовал просто, вернее, почуял — будет большое дело. Догадался уже тогда, когда ничего еще не начало происходить, что будет настоящая борьба с Западом. Серьезная. С жертвами и санкциями. Потому что Запад не остановится ни перед тем, ни перед другим. Да и мы за ценой не постоим. Правда, предчувствовал. Сам сейчас удивляюсь, как я это предвидел летом еще 13-го года. В полной тогдашней тишине. Так все и случилось. Горжусь, что был участником.

Но прошли те же пять лет… Началось естественное торможение и этого проекта. Я бы, конечно, в обычной ситуации не стал бы отпрашиваться с такого горячего участка. Поскольку это было бы безответственно. Но и участок более-менее остыл, и главное, контекст изменился. Не мог же я пять лет идти в одном направлении, а потом резко повернуть оглобли и двинуться в противоположном. Я бы об этом с самим собой ни за что не договорился. Так у меня появились и причина, и повод уйти окончательно.

Об украинском государстве и нации

— Украины нет. Есть украинство. То есть, специфическое расстройство умов. Удивительным образом доведенное до крайних степеней увлечение этнографией. Такое кровавое краеведение. Сумбур вместо государства. Борщ, Бандера, бандура есть. А нации нет. Брошюра «Самостийна Украйна» есть, а Украины нет. Вопрос только в том, Украины уже нет, или пока еще нет?

Я, как ни странно, укрооптимист. То есть, считаю, что Украины нет пока. Но со временем она все-таки будет. Хохлы ребята упрямые, они сделают. Однако, какая именно это будет Украина, в каких границах она будет существовать и даже, может быть, сколько будет Украин — вопросы открытые. И в решении этих вопросов России так или иначе предстоит участвовать.

Принуждение силой к братским отношениям — единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении. Не думаю, что будет изобретен какой-то другой.

О возвращении Донбасса в состав Украины

— У меня недостаточно сильное воображение, чтобы такое вообразить. Донбасс не заслуживает такого унижения. Украина не заслуживает такой чести.

О Владимире Зеленском

— Не лох. Во всяком случае, в Париже все приняли его за президента… У него легкость необыкновенная в мыслях.

В администрации президента Владислав Сурков начал работать в 1999 году, заняв пост заместителя руководителя администрации президента РФ. В 2008—2011 годах он был первым заместителем руководителя администрации президента. В 2011—2013 годах Сурков работал в правительстве, занимая пост заместителя премьер-министра. Сурков стал куратором управления администрации президента по сотрудничеству с СНГ, Абхазией и Южной Осетией в 2013 году. Позже это управление стало заниматься самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. После «смены курса» отвечать за интеграционные вопросы и Украины в Кремле назначили Дмитрия Козака.