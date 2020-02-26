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От коронавируса в Китае умерло 2715 человек
26.02.2020 10:26 — Новости Мира | БДГ
Источник материала: БДГ
На утро 26 февраля количество жертв китайского коронавируса достигло 2715 человек.
Об этом
По последним данным, полученным из 31 провинции, число подтвержденных случаев заражения - 78 064, из больниц были выписаны 29 745 человек, а общее число умерших достигло 2715 человек.
За последние сутки в провинции Хубэй зафиксирован 401 новый случай, 52 человека скончались.
В Китае уже более двух месяцев свирепствует коронавирус, ученые назвали его COVID-19. Всемирная организация здравоохранения
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Китайские медики
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На утро 26 февраля количество жертв китайского коронавируса достигло 2715 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на госкомитет по здравоохранению в Китае.
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