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От коронавируса в Китае умерло 2715 человек

26.02.2020 10:26 — Новости Мира | БДГ  
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Источник материала: БДГ

На утро 26 февраля количество жертв китайского коронавируса достигло 2715 человек.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на госкомитет по здравоохранению в Китае.

По последним данным, полученным из 31 провинции, число подтвержденных случаев заражения - 78 064, из больниц были выписаны 29 745 человек, а общее число умерших достигло 2715 человек.

За последние сутки в провинции Хубэй зафиксирован 401 новый случай, 52 человека скончались.

В Китае уже более двух месяцев свирепствует коронавирус, ученые назвали его COVID-19. Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию международной чрезвычайной ситуацией.

Эксперты считают, что количество новых заражений в Китае может достигнуть 50 тысяч в день. По их мнению, если пневмонию не лечить, то заболеть может 2/3 населения Земли.

24 февраля стало известно, что коронавирус проник в Италию – в Венеции зафиксированы два случая заражения коронавирусом, а во всем северо-восточном регионе Венето пневмонией, вызванной коронавирусом, заболели 19 человек.

Китайские медики разработали вакцину против коронавируса. В составе эффективно действующего лекарства содержится – хлорохина фосфат, который применяется в борьбе с малярией несколько десятков лет.

 
 
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На утро 26 февраля количество жертв китайского коронавируса достигло 2715 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на госкомитет по здравоохранению в Китае.
 
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