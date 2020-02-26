От коронавируса в Китае умерло 2715 человек

На утро 26 февраля количество жертв китайского коронавируса достигло 2715 человек.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на госкомитет по здравоохранению в Китае.

По последним данным, полученным из 31 провинции, число подтвержденных случаев заражения - 78 064, из больниц были выписаны 29 745 человек, а общее число умерших достигло 2715 человек.

За последние сутки в провинции Хубэй зафиксирован 401 новый случай, 52 человека скончались.

В Китае уже более двух месяцев свирепствует коронавирус, ученые назвали его COVID-19. Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию международной чрезвычайной ситуацией.

Эксперты считают , что количество новых заражений в Китае может достигнуть 50 тысяч в день. По их мнению, если пневмонию не лечить, то заболеть может 2/3 населения Земли.

24 февраля стало известно, что коронавирус проник в Италию – в Венеции зафиксированы два случая заражения коронавирусом, а во всем северо-восточном регионе Венето пневмонией, вызванной коронавирусом, заболели 19 человек.