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686 млн долларов за закрытие дела. Гульнара Каримова обратилась к президенту Узбекистана

26.02.2020 16:27 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Старшая дочь экс-президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара готова отказаться «в пользу государства» от замороженных на счетах ее семьи в Швейцарии средств в размере 686 млн долларов, если дело против нее будет закрыто без публичного суда. Об этом Каримова сообщила в письме действующему президенту страны Шавкату Мирзиёеву, опубликованном на ее странице в Instagram 25 февраля.


Гульнара Каримова. Фото: Reuters

«Я уже сделала это частично, отозвав протесты на сумму в 131 млн долларов США, благодаря чему сейчас проводятся переговоры со швейцарской прокуратурой по процедуре передачи средств», — указала Каримова, отметив, что эти деньги должны быть направлены на «гуманитарные проекты (медицину, образование и другое), так нужные» Узбекистану.

Каримова также утверждает, что в уголовных разбирательствах в ее отношении допущены «большие нарушения», а «все без исключения активы и имущество» на общую сумму 1,2 млрд долларов, принадлежавшие ей, были изъяты, но «не засчитаны в погашение материального ущерба».

В чем обвиняют дочь экс-президента Узбекистана

Преследование Каримовой началось еще при жизни ее отца, который управлял страной с 1989 года до своей смерти в 2016 году. В 2013 году она рассорилась с отцом и после многих лет успешной государственной и бизнес-карьеры оказалась в изоляции, сначала под домашним арестом, а потом и в заключении.

В августе 2015 года Гульнара Каримова была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов почти на 2 млрд долларов. Ее тогда осудили на 10 лет, потом сократили срок до 5 лет домашнего ареста. Но в 2019 году ее обвинили в нарушении условий домашнего ареста и снова заключили под стражу. Узбекистан также инициировал арест активов Каримовой по всему миру на более чем 1,5 млрд долларов. В конце 2017 года США внесли Каримову в санкционный список по «глобальному закону Магнитского».

В январе 2020 года Ташкентский городской суд начал судебные слушания по новым уголовным делам против Каримовой. Ее обвиняют в вымогательстве, хищении, заключении сделки вопреки интересам Узбекистана и организации преступного сообщества. Сумма ущерба, называемая следователями, превышает 170 миллионов долларов. Дела были возбуждены в августе 2019 года. Генпрокуратура утверждает, что Каримова нелегально получила от государства два цементных завода и продала их иностранным предпринимателям.

 
 
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В письме президенту Узбекистана дочь экс-главы государства Ислама Каримова утверждает, что уже отказалась от 131 млн долларов, которые будут направлены на...
 
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